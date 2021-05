AS Rome Mercato : Un premier gros coup pour José Mourinho ?

Publié par Melvin le 10 mai 2021 à 13:00

Actuellement 7e de Serie A, l'AS Roma vit une saison bien difficile. Conséquence de cette saison bien en deçà des objectifs fixés par les dirigeants du club de la louve, Paulo Fonseca ne sera pas reconduit dans ses fonctions d'entraîneur la saison prochaine. Pour le remplacer, Dan Friedkin, propriétaire du club, a réussi le tour de force d'engager José Mourinho. L'ex-coach de Tottenham planche déjà sur l'effectif de la saison prochaine en collaboration avec le directeur général du club, Tiago Pinto.

Andrea Belotti, première recrue sous l'ère Mourinho ?

Si José Mourinho évalue pour l'instant le potentiel de l'effectif actuel de l'AS Rome, ce dernier semble avoir décidé de recruter un attaquant. Et il se pourrait bien que le technicien lusitanien ait ciblé l'un des meilleurs buteurs du championnat italien pour remplacer Edin Dzeko, plus que jamais sur le départ. En effet, selon les informations du Corriere Dello Sport, José Mourinho apprécierait le profil d'Andrea Belotti. Auteur de 12 buts et 6 passes décisives cette saison avec le Torino FC, l'international italien veut changer d'air cet été. Le club romain a d'ores et déjà pris contact avec le club du piémont pour négocier le transfert de l'attaquant de 27 ans. Le montant du natif de Calcinate est estimé à 40 millions d'euros d'après Transfermarkt.

Une légende de la Roma dans le staff

En parallèle des négociations avec Andrea Belotti, l'ex-entraîneur de Chelsea est en pleine réflexion sur la composition de son futur staff à la Roma. Si le technicien lusitanien devrait amener dans ses bagages deux hommes de confiance, à savoir Carlos Lalin ou encore Giavanni Serra, le Special One semble vouloir intégrer au moins un ancien joueur du club romain.

En effet, selon le média italien, José Mourinho souhaite convaincre Walter Samuel ainsi que Daniele De Rossi de le rejoindre. Une bonne façon de s'attacher déjà l'amour des supporters de l'AS Rome.