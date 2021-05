Mercato PSG : Pochettino lâche une annonce détonante !

Publié par JEAN-LUC D le 10 mai 2021 à 11:30

Tenu en échec par le Stade Rennais, dimanche, à l’occasion de la 36e journée de Ligue 1 (1-1), le PSG a peut-être perdu son titre de Champion de France. À l’issue du match, Mauricio Pochettino, l’entraîneur du club de la capitale, a fait une annonce forte sur le prochain mercato estival.

Pochettino prêt à prendre des décisions

À deux journées de la fin du championnat, le Paris Saint-Germain compte désormais trois points de retard sur le LOSC. Même si rien n’est encore perdu mathématiquement, les hommes de Mauricio Pochettino ont perdu gros contre le Stade Rennais, en clôture de la 36e journée de Ligue 1. Un match nul 1-1 qui a fait sortir l’entraîneur parisien de ses gonds. Mauricio Pochettino a profité de sa conférence de presse d’après-match pour mettre en garde ses joueurs et annoncer ses intentions pour le mercato estival qui s’annonce. Face à l’attitude de certains joueurs, le successeur de Thomas Tuchel se dit prêt à prendre des décisions à la fin de la saison afin d’améliorer l’équipe.

« Si le titre est perdu ce soir ? En football, tout peut se passer. On est bien sûr déçus, mais il faut donner du crédit à Rennes, qui est une très bonne équipe et a réussi un vrai bon match », a d’abord lancé Pochettino devant les journalistes. Analysant la contre-performance du PSG face aux Bretons, l’ancien coach de Tottenham assure que « ce n’est pas un problème de qualité ou d’attitude. On n’a pas été meilleurs que Rennes pendant les 90 minutes et on n’a donc pas mérité la victoire. »

Revenant sur l’élimination en Ligue des Champions qui pourrait expliquer le découragement de ses hommes pour le reste de la saison, l’ancien défenseur et capitaine du Paris Saint-Germain a tapé du poing sur la table avant de se faire plus menaçant avec ses joueurs. « Concernant l’élimination en C1, dans un club comme le nôtre, cela ne doit pas avoir d’influence non plus. Si c’est le cas, on devra se pencher sur le problème à l’avenir (…) Il y aura des décisions à prendre pour améliorer l’équipe en vue de la saison prochaine », a confié Pochettino.

Plusieurs départs déjà prévus au PSG ?

Récemment, le journal Le Parisien a annoncé que la direction du PSG préparait un énorme coup de balai en vue du mercato estival. Désireux d’améliorer l’effectif de Pochettino, le directeur sportif Leonardo songe notamment à se séparer de Mauro Icardi, Thilo Kehrer, Pablo Sarabia, Mitchel Bakker, Rafinha et le gardien de but Alphonse Areola qui ne reviendra pas au PSG après son prêt à Fulham.