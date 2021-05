LOSC : Létang évoque l’avenir de Galtier et la fin de saison

Publié par ALEXIS le 11 mai 2021 à 10:30

Interrogé par RMC Sport, le président du LOSC a fait une mise au point capital concernant la course pour le titre de champion. Olivier Létang a aussi rapidement évoqué le futur de Christophe Galtier, annoncé sur le départ lors du prochain mercato.

LOSC : Létang plus préoccupé par la fin de saison

Profitant du match nul du PSG contre le Stade Rennais, le LOSC a conforté sa première place en Ligue 1. Le club nordiste a désormais une avance plus confortable de 4 points sur les Parisiens. Cependant, Olivier Létang refuse de s’enflammer, car le titre de champion n’est pas encore acquis selon lui. « On a une opportunité. Je combats l’idée que le Lille OSC est déjà champion, je refuse de l’entendre », a-t-il indiqué sur RMC Sport. Le LOSC affronte l’ ASSE le 16 mai, puis Angers SCO (23 mai), pour boucler la saison. L’équipe de Christophe Galtier a besoin de 4 points sur 6 pour être sacrée championne 2021.

« On est dans une position favorable, et il faut que l’on transforme cette opportunité en quelque chose de concret. Tout le monde est concentré sur une seule chose, le match qui arrive, celui de l’AS Saint-Étienne », a déclaré le président du club lillois. Olivier Létang a aussi répondu à une question concernant l’avenir de l’entraîneur des Dogues. Une réponse floue, en soulignant que « le plus important, c'est toujours le club ». De ce fait, le dirigeant du LOSC estime qu’il faut plutôt se « concentrer sur ce que l'on fait ».

L'OL et l'OGC Nice en embuscade

Christophe Galtier a encore une saison de contrat à Lille, mais est annoncé sur le départ à la fin de la saison. En Ligue 1, l’Olympique Lyonnais et l’OGC Nice souhaitent l’engager. Le club rhodanien n'a toujours pas prolongé le contrat de Rudi Garcia et veut son homologue lillois à sa place pour la saison prochaine. Chez les Aiglons, les dirigeants pensent à Galtier pour succéder à Patrick Vieira, limogé le 4 décembre 2020, puis remplacé provisoirement par Andrian Ursea jusqu'à la fin de l'exercice actuel.