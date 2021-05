AS Monaco Mercato : Boateng, le gros coup estival de Niko Kovac ?

Publié par Timothée Jean le 11 mai 2021 à 03:30

L’AS Monaco pourrait réaliser un gros transfert lors du prochain mercato estival. Pour renforcer le secteur défensif monégasque, l'entraineur Niko Kovac pense à attirer le défenseur du Bayern Munich Jérôme Boateng en France.

Le Bayern Munich ouvert à un départ Jérôme Boateng

L'accent allemand pourrait se confirmer un peu plus à l’AS Monaco. En effet, après l’arrivée de l’entraineur Niko Kovac en juillet 2020, le club monégasque pense désormais faire son marché estival du côté de la Bundesliga. Le club de la Principauté a des vues sur plusieurs joueurs allemands. Et parmi ces cibles potentielles figure Jérôme Boateng.

Selon les dernières informations de France Football, le défenseur central du Bayern Munich ferait en effet l'objet d'un suivi particulier du coach monégasque qui serait tenté par l'idée de l’attirer en Principauté. Il faut dire que les deux hommes se connaissent très bien. Niko Kovac, entraîneur monégasque, a déjà entrainé le joueur de 32 ans alors qu’il officiait encore au Bayern Munich et il en garde un souvenir impérissable.

Le coach de l'ASM pourrait s’offrir un renfort de poids gratuitement, d’autant plus que Jérôme Boateng sera libre en juin prochain. La direction bavaroise a déjà officialisé son départ cet été. « J’ai parlé à Jérôme. Son contrat arrive à expiration et ne sera pas renouvelé. C'était une décision commune de la direction du club et l'entraineur (Hansi Flick) est également impliqué », a indiqué le directeur sportif du Bayern, Hasan Salihamidžić.

D'autres clubs sur le dossier

L’AS Monaco devra se méfier de la concurrence sur ce dossier à zéro euro. Jérôme Boateng est aussi annoncé dans le collimateur de plusieurs écuries européennes. Une belle brochette de clubs de haut niveau est engagée dans la course pour le recruter. On parle de Tottenham, du Real Madrid ou encore de Manchester United. Alors, comment les dirigeants monégasques vont-ils s’y prendre pour griller la politesse à tous ces clubs ? La bataille pour ce gros coup à zéro euro sera sans doute très mouvementée.