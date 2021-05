OM Mercato : Un international espoir pour remplacer Kamara ?

Publié par JEAN-LUC D le 11 mai 2021 à 14:00

À un an de la fin de son contrat, Boubacar Kamara pourrait quitter l’ OM lors du prochain mercato estival. À la recherche d’un éventuel successeur de son polyvalent milieu de terrain, l’Olympique de Marseille aurait des vues sur un international espoir français.

L’ OM s’intéresse à un ancien de la Ligue 1

Dans l'hypothèse d'un départ de Boubacar Kamara, la direction de l’Olympique de Marseille commence déjà à réfléchir à plusieurs pistes pour le remplacer. Évalué à 37 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, le capitaine de la sélection espoir de l’Équipe de France, âgé de 21 ans, est notamment annoncé en Angleterre, en Allemagne et surtout en Italie. Contraint de renflouer ses caisses pour équilibrer ses comptes la saison prochaine, le club phocéen pourrait se décider à laisser filer son jeune talent.

Pablo Longoria et ses collaborateurs vont devoir s’activer pour lui trouver un remplaçant. Si plusieurs noms sont associés à l’ OM dont celui de l’international chilien Arturo Vidal, l’actuel 5e de Ligue 1 pourrait décider de se tourner vers le vivier français pour renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli. En effet, d’après les informations du journal L’Équipe, Pablo Longoria est intéressé par le profil de Mattéo Guendouzi. Prêté cette saison à Hertha Berlin, l’international espoir tricolore appartient à Arsenal, où il dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2022.

Selon Mirror, Mikel Arteta, l’entraîneur des Gunners n'a jamais eu de bonnes sensations avec le joueur de 22 ans, l'écartant même de l'effectif à la fin de saison dernière. Mattéo Guendouzi ne devrait donc pas rester à Arsenal la saison prochaine. L’Olympique de Marseille pourrait ainsi avoir ses chances dans ce dossier. Mais Longoria devra sortir le chéquier, puisque Transfermarkt évalue le natif de Poissy à 20 millions d’euros. Cependant, la piste Mattéo Guendouzi n’est pas la seule pour la succession de Boubacar Kamara.

Yves Bissouma aussi dans les petits papiers de l’ OM

En à croire le tabloïd britannique The Times, l’ Olympique de Marseille est aussi intéressé par le milieu de Brighton Yves Bissouma. Toutefois, le média anglais explique que ce dossier semble bien trop complexe pour Longoria et les siens. Auteur d’une bonne saison avec 33 matches et 1 but en Premier League, l’international malien se retrouve dans les petits papiers de Manchester City, Arsenal et de Liverpool. Sans compter que les dirigeants de Brighton peuvent réclamer un gros chèque pour un joueur recruté pour 16,9 millions d'euros en 2018 en provenance de Lille OSC.

Reste à savoir quelle piste Longoria privilégiera pour la succession de Kamara.