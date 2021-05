PSG Mercato : Un premier renfort déjà enregistré au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 11 mai 2021 à 23:00

À quelques semaines de l’ouverture du mercato estival, les lignes bougent déjà au PSG. Mauricio Pochettino a d’ores et déjà enregistré son premier renfort pour la saison prochaine.

Leonardo face à un premier gros problème

Si Leonardo a déjà bouclé les prolongations d'Angel Di Maria, Keylor Navas, Juan Bernat et Neymar, le milieu de terrain offensif allemand Julian Draxler devrait suivre dans les prochains jours. Sans compter celle toujours espérée de Kylian Mbappé. Mais en coulisses, c’est bien sûr le terrain des ventes qu'est attendu le Paris Saint-Germain cet été.

Alphonse Areola de retour au PSG

En effet, d’après le tabloïd britannique The Athletic, après sa relégation en Championship, Fulham a pris la résolution de se séparer de tous les joueurs prêtés. Leonardo et l'entraîneur Mauricio Pochettino vont donc bientôt accueillir Alphonse Areola. Envoyé à Londres l’été passé, le gardien de but parisien souhaitait poursuivre son aventure en Angleterre, mais va bien être obligé de faire ses valises et rentrer à Paris où son contrat court jusqu’au juin 2023.

Toutefois, avec la présence rassurante de Keylor Navas, qui a d’ailleurs prolongé récemment jusqu’en 2024, et Sergio Rico qui assure bien son rôle de doublure, Alphonse Areola n’a plus sa place au Paris Saint-Germain. Leonardo va donc s’activer cet été pour trouver un nouveau point de chute au gardien de but français de 28 ans qui viendra pour l'heure augmenter le nombre des joueurs du PSG.