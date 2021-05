ASSE : Témoignage sur le changement venu de Sainté en France

Publié par ALEXIS le 13 mai 2021 à 02:30

Finaliste de la coupe d’Europe en 1976 contre le Bayern Munich, l’ ASSE a influencé positivement le football en France, selon le témoignage d’une ancienne gloire du club ligérien.

Piazza, « grâce à l’ ASSE, il y a eu un changement dans le football français »

Grâce à l’ ASSE, le regard du monde entier sur le football français a changé dans le bon sens, à partir de la finale disputée âprement et perdue contre le Bayern Munich à Glasgow en Écosse (1-0), il y a 45 ans. C’est le témoignage d'Osvaldo Piazza dans une interview à l’AFP. « Grâce à l’AS Saint-Étienne, il y a eu un changement de mentalité dans le football français. Le championnat de France n’était pas un football d’équipe, l’individualisme régnait. À Saint-Étienne, cependant, il n’y avait pas de stars, c’était une équipe solidaire qui se battait », a révélé l’ancien défenseur de l’ASSE, dans des propos rapportés par Infobae.

Au-delà du jeu jugé peu collectif à l’époque dans l’Hexagone, Osvaldo Piazza raconte que « le football français appliquait la citation de Pierre de Coubertin : ‘’l’important, c’est de participer’’. « Tout le monde voulait avoir les Français pour rivaux, ils étaient très faibles. Mais à l’ ASSE, il fallait concourir, l’important était le résultat », a-t-il souligné.

Le jeunes ont toujours été au coeur du projet du club

Si les Stéphanois sont premiers au dernier classement de l’Observatoire du football CIES, parmi les clubs qui accordent le plus de temps de jeu aux joueurs formés dans leur centre de formation, ce n'est pas nouveau. Selon l’ex-arrière des Verts, « 90% des joueurs de l’équipe de Sainté des années 1970 étaient formés au club ». Pour rappel, l' ASSE a été consacrée comme le club de Ligue 1 Uber Eats qui fait le plus confiance aux joueurs issus de son académie, soit 35,03% du temps de jeu total de l'équipe de Claude Puel. Dans le classement du Centre International d'Étude du Sport, concernant la saison 2020-2021, Sainté devance son rival l'OL (21,22%) et le Nîmes Olympique (20,22%).