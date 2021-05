LOSC - ASSE : Claude Puel accentue la crainte de Galtier

Publié par ALEXIS le 10 mai 2021 à 13:30

Après sa victoire sur l’OM, l’ ASSE affrontera le LOSC, leader de la Ligue 1, dimanche (21h), lors de la 37e journée. Le coach des Lillois n’a pas caché sa crainte face aux Stéphanois. Et son homologue Claude Puel ne compte pas du tout faciliter la tâche à son adversaire.

ASSE : Puel, « pas de défaut de concentration, pas de relâchement »

Vainqueur de l’OM au Stade Geoffroy-Guichard, dimanche (1-0), l’ ASSE se déplace sur le terrain du LOSC dans six jours. Un match sur lequel, Christophe Galtier a exprimé une réelle inquiétude. Il avait déclaré après la victoire sur le RC Lens (3-0) que « le match le plus difficile, c'est celui qui arrive, contre l’AS Saint-Étienne ». Et il a vu juste, car Claude Puel n’a pas du tout l’intention de permettre à ses joueurs de décompresser. Au contraire, il a annoncé que son équipe ne se relâcherait pas, bien que déjà assurée du maintien et pas en course pour l’Europe.

« On n’est pas là pour décerner le titre et jouer les trouble-fêtes. On est là pour jouer les matchs », a-t-il souligné dans un premier temps. « Le fait de jouer le LOSC nous maintient dans la compétition. On a envie de faire une bonne production contre eux. Il n’y aura pas de défaut de concentration et on ne se relâchera pas », a prévenu le manager général de l’ ASSE.

Programme de l'ASSE et du LOSC

Les Verts sont 11e au classement avec 45 points, alors que les Dogues dominent la Ligue 1 avec 79 points, devant le PSG (76 points) et l’AS Monaco (74 points), à deux journées de la fin de la saison. Après les Lillois, les Stéphanois boucleront la saison contre la lanterne rouge, Dijon FCO (déjà relégué en Ligue 2), le 23 mai. Quant au LOSC, il affrontera Angers SCO (12e), au stade Raymond Kopa, lors de l'ultime match décisif pour le titre de champion de France 2021.