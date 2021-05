Barça Mercato : Koeman, une rencontre décisive pour son avenir

Publié par Timothée Jean le 13 mai 2021 à 23:00

Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2022, Ronald Koeman pourrait néanmoins quitter le club catalan à l’issue de la saison. Annoncé sur le départ, l’entraineur catalan a rencontré son président Joan Laporta afin d’échanger sur les grandes lignes du club.

Joan Laporta a rencontré Ronald Koeman

Alors qu’il lui reste encore une année de bail avec le FC Barcelone, Ronald Koeman n’est pas certain d’aller au bout de son contrat expirant en juin 2022. L’entraineur catalan se retrouve en effet sur un siège éjectable suite à la nouvelle contreperformance du FC Barcelone face à Levante (3-3). La direction du Barça n’exclurait pas un changement d’entraineur pour tenter de relancer la machine catalane à l'issue de la saison.

D’ailleurs, au moment où son avenir s’écrit en pointillé en Catalogne, Ronald Koeman a été reçu par le nouveau président du club, Joan Laporta, dans un restaurant de la ville pour un déjeuner de travail. D’après Médiaset, les deux hommes ont longuement échangé sur les objectifs du club. La source explique que le président du Barça a rencontré Ronald Koeman dans le but d'établir un diagnostic de la saison actuelle. Le président souhaitait entendre les explications du Néerlandais sur les raisons pour lesquelles son équipe a connu autant de résultats négatifs cette saison et enchainé des prestations décevantes dans le sprint final en Liga.

Ronald Koeman finalement maintenu au Barça ?

Par ailleurs, le futur du Koeman a aussi été abordé lors de ce rendez-vous selon les indiscrétions de AS. Le média madrilène explique que si le coach barcelonais est maintenu à l’issue de la saison, il faudra abolument poser les bases d’une nouvelle équipe compétitive. Et cela passe bien évidemment par des renforts de taille lors du prochain mercato. D’ailleurs, la presse espagnole est convaincue que les dirigeants du FC Barcelone seraient sur le point de boucler les dossiers Sergio Agüero (Manchester City) et Memphis Depay (Olympique Lyonnais).