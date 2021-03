PSG : LdC, réaction de Joan Laporta à l’élimination du Barça

Publié le 11 mars 2021 à 09:30

C’est le PSG qui est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions aux dépens du Barça (1-1). Le remontada espéré par le club catalan n’a pas eu lieu, le Paris Saint-Germain a su gérer le match retour en tenant compte de son avance de (4-1) à l’aller.

Le PSG a su résister au Barça

Le PSG s’est vengé du Barça en l’éliminant en 8e de finale de la Ligue des champions. Une première pour le club catalan depuis 2007. Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont souffert au Parc des Princes, mais ils ont réussi à assurer leur qualification, avec à la clé, un penalty de Lionel Messi arrêté par Keylor Navas, juste avant la pause. Battus par le Paris SG (4-1) au camp Nou, les Barcelonais rêvaient d’une deuxième remontée spectaculaire (6-1) comme en 2017. Mais forts de cette expérience douloureuse, les Parisiens ont déjoué le plan des Blaugrana. Pour rappel, Mbappé a ouvert le score sur penalty (1-0, 30e) et Messi a égalisé (1-1, 37e). À l'aller l'attaquant du club de la capitale avait signé un triplé, en l'absence de Neymar.

Joan Laporta fier de son équipe

Joan Laporta, le nouveau président du FC Barcelone a réagi à l’élimination de son équipe à Paris. En effet, il ne rougit pas de leur sortie prématurée de la Champions League, compétition que les Catalans n’ont plus gagnée depuis leur dernier sacre en 2015. « Nous avons une équipe. Nous sommes fiers, nous avons défendu notre dignité, nous avons mérité de gagner et nous avons tout fait pour », a exprimé le dirigeant, dont la priorité en ce moment est de convaincre Lionel Messi de prolonger son contrat qui prend fin le 30 juin 2021, soit dans trois mois et demi. Qualifié, le PSG connaitra son adversaire des quarts de finale, lors du tirage au sort prévu, le vendredi 19 mars, à Nyon en Suisse, au siège de l'UEFA. Pour l'instant, le FC Porto, Liverpool et le Borrussia Dortmund sont de potentiels adversaires des Rouge et Bleu.













Par ALEXIS