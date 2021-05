OM Mercato : Encore une signature à 0€ dans les tuyaux

Publié par Ange A. le 14 mai 2021 à 03:30

L’Olympique de Marseille s’apprête à accueillir un nouveau renfort dans ses rangs. Aux dernières nouvelles, la direction de l’ OM compte offrir un premier contrat professionnel à un défenseur.

Un défenseur à zéro euro déjà promis à Sampaoli

L’Olympique de Marseille va vivre un été particulièrement agité. Des éléments en fin de contrat comme Thauvin et Germain vont quitter le club phocéen une fois la saison terminée. Arrivés en prêt lors de la dernière fenêtre des transferts, Olivier Ntcham et Arkadiusz Milik ne sont pas certains d’être conservés par l’actuel 5e de Ligue 1. D’autres éléments de l’ OM suscitent la convoitise de certaines écuries à l’étranger. Il s’agit notamment du prometteur Boubacar Kamara et de Duje Caleta-Car, tous deux candidats à un départ. Alors que le flou entoure son prochain mercato estival, le club phocéen tente de conserver certaines pépites de son centre formation. L’Équipe annonce ainsi qu’un jeune défenseur va signer son premier contrat professionnel cet été.

D’autres signatures attendues à l’ OM

Le quotidien sportif affirme en effet que Joakim Kada va passer professionnel avec l’Olympique de Marseille. La source révèle que le défenseur de 19 ans va parapher un contrat d’un an avec deux années en option avec l’ OM. Il sera le deuxième jeune de la génération 2001 à passer professionnel après le portier Manuel Nazarétian. D’autres signatures sont annoncées à Marseille. Le site du quotidien sportif révèle que deux autres minots devraient rempiler avec le club provençal. Tout juste âgé de 17 ans, le milieu Paolo Sciortino devrait également signer un contrat chez les pros. Le club continue de discuter avec l’attaquant Yacine Ressa. Âgé de 20 ans, il avait déjà reçu une proposition de Marseille en 2020. Il disposerait de touches en France et même à l’étranger.