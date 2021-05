PSG Mercato : Accord presque bouclé entre Mbappé et le Real !

Publié par JEAN-LUC D le 14 mai 2021 à 16:00

Malgré la présentation officielle du maillot domicile du PSG de la saison 2021-2022 par Kylian Mbappé, l’avenir de l’attaquant tricolore continue de faire jaser. À quelques semaines de l’ouverture du marché des transferts, le numéro 7 parisien serait quasiment d’accord avec le Real Madrid en vue d’un transfert cet été.

Le Real Madrid très optimiste pour Mbappé

Ce vendredi, le quotidien Le Parisien lâche une petite bombe sur l’avenir de Kylian Mbappé. Alors que le Paris Saint-Germain maintient le pressing afin d’obtenir la prolongation de son buteur de 22 ans, le journal assure que le Real Madrid se montre de plus en plus optimiste quant à l’arrivée de l’enfant de Bondy.

Le média explique qu’à Madrid, Florentino Pérez lie directement l’avenir de Mbappé à celui de son entraîneur Zinédine Zidane. Parce que « le président du Real sait d’ailleurs pertinemment que pour assouvir son désir obsessionnel de recruter Kylian Mbappé cet été, conserver Zidane, qui entretient une relation privilégiée depuis de nombreuses années avec le Parisien, représente un argument de poids. Les deux hommes s’apprécient et échangent régulièrement par messages. »

Même si les dirigeants Merengues sont conscients que le transfert du champion du monde 2018 n’est pas une mince affaire, « dans les arcanes madrilènes, on assure d’ailleurs être très optimistes concernant le transfert de Mbappé, affirmant que les négociations avec le joueur seraient très avancées et l’accord quasiment bouclé. Tout dépendrait alors de la volonté ou non du PSG de vendre sa star cet été. » À un an de la fin de son contrat, le coéquipier de Neymar s’apprête donc à jouer un vilain tour au PSG.

PSG Mercato : Jürgen Klopp ne croit pas au départ d'Mbappé

Contrairement aux médias espagnols et à la révélation du jour signée Le Parisien, l’entraîneur de Liverpool ne croit pas du tout que le Real Madrid soit à même de boucler le transfert de Kylian Mbappé cet été. Pour Jürgen Klopp, avec la crise économique liée au Covid-19, un tel investissement est tout simplement irréalisable.

« Quelle signature j’ai en tête ? Oui, pas beaucoup ! C'est toujours comme ça », a lancé le coach allemand en conférence de presse après la victoire de son équipe face à Manchester United (4-2), dimanche en Premier League. Avant d’expliquer sa pensée. « Le marché sera vraiment étrange. J'entends beaucoup parler de mouvements de grosses sommes d'argent, est-ce que Mbappé part ou pas, Haaland, Sancho, ce genre de choses. Je ne pense pas que cela se produise beaucoup cet été parce que le monde du football n'est pas encore au même endroit qu’avant. »

Recruté en 2017 contre un chèque de 180 millions d’euros, Mbappé vaut aujourd’hui 185 millions d’euros selon KPMG. Mais le PSG pourrait demander un montant beaucoup plus élevé en cas de transfert de l’ancien avant-centre de l’AS Monaco.