OM Mercato : Offensive de Longoria pour cette cible à 25 M€ ?

Publié par Ange A. le 15 mai 2021 à 06:30

Avec les nombreux départs à venir cet été, l’Olympique de Marseille devrait également recruter au mercato. L’ OM serait même déjà passé à l’offensive sur une piste au Brésil à en croire la presse auriverde.

L’ OM sur une nouvelle pépite brésilienne

Après Luis Henrique l’été dernier, l’Olympique de Marseille pourrait signer un nouveau coup au Brésil. Ancien coach de Santos et de l’Atlético Mineiro, Jorge Sampaoli connaît assez le marché brésilien. Le nouvel entraîneur marseillais pousserait ainsi en faveur de la signature de Gerson Santos da Silva. Le milieu de terrain de 23 ans évolue actuellement au CR Flamengo, champion du Brésil en titre. Bien que sous contrat avec les Rubro-Negro jusqu’en 2023, l’international Espoirs auriverde pourrait signer son retour en Europe dans les prochains mois. Il avait déjà effectué des piges non concluantes en Italie (Roma et Fiorentina) entre 2016 et 2019. Dans ce dossier, l’ OM entend doubler l’Olympique Lyonnais. Juninho, le directeur sportif de l’OL, lorgne le marché brésilien depuis son retour à Lyon. Au vu de la concurrence lyonnaise, le club phocéen serait déjà passé à l’offensive selon la presse brésilienne.

Une offre de Longoria dans les tuyaux ?

Selon les informations de Globo Esporte, Pablo Longoria aurait déjà transmis une offre officielle à Flamengo pour Gerson. D’après le média brésilien, le président de l’Olympique de Marseille proposerait 25 millions d’euros pour recruter le milieu auriverde. Une dernière information qui a de quoi surprendre. Surtout que l’ OM est en proie à des difficultés financières. Investir autant sur un seul joueur au mercato paraît excessif. Le site spécialisé Transfermarkt estime la valeur de Gerson à 14 millions d’euros.