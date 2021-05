ASSE Mercato : Porte de sortie fermée à une pépite de Sainté

Publié par ALEXIS le 15 mai 2021 à 13:40

Une pépite révélée à l’ ASSE cette saison est dans le viseur du PSG et surtout de grands clubs à l’étrangers. Conscient des nombreux intérêts pour son talentueux et prometteur milieu de terrain, Claude Puel lui a fermé la porte de sortie pour le prochain mercato estival.

Mercato ASSE : Puel, « Douath-Gourna a encore des progrès à faire »

Lancé par Claude Puel en Ligue 1 cette saison, Lucas Douath-Gourna a su saisir l’opportunité au sein de l'équipe de l’ ASSE. Le jeune joueur a séduit l' entraîneur - manager général de l'As Saint-Étienne au point que celui-ci a fait de lui l’une des pièces maîtresses dans l’entrejeu de son équipe aux côtés de Mahdi Camara et de Yvan Neyou. Claude Puel n’est pas le seul technicien conquis par les qualités techniques, « la solide physique, le gros volume de jeu et les aptitudes dans la récupération du ballon » du milieu de terrain de 17 ans. Le stéphanois a tapé dans l’œil du RB Leipzig, Chelsea ou encore de l'AC Milan.

Cependant, l’AS Saint-Étienne n’a pas l’intention de se séparer de Lucas Douath-Gourna contrairement à l’option choisie pour William Saliba et Wesley Fofana. Ces deux joueurs avaient été transférés respectivement à Arsenal et Leicester City après une seule saison en Ligue 1. Selon Claude Puel, il doit encore progresser à l' ASSE « Lucas a encore des progrès à faire. On veille à gérer son temps de jeu et à alléger certaines séances... car il est encore en pleine croissance », a déclaré le coach des Verts, en conférence de presse.

La pépite de 17 ans concentrée sur l'AS Saint-Étienne

Passé aussi devant les médias avant le match contre le leader le LOSC, dimanche (21h), le joueur formé à l’ ASSE s’est réjoui de « bénéficier d'autant de temps de jeu dans son club formateur ». Interrogé sur les intérêts qu’il suscite, le natif du Val-de-Marne avoue qu'il trouve cela « flatteur », mais il préfère se concentrer sur l’AS Saint-Étienne, le seul club qui le fait « rêver » en ce moment.

« J’ai hâte de découvrir le grand public, le grand Chaudron, la grande force. Mon rêve, c'est de jouer dans un Geoffroy-Guichard plein », a déclaré Lucas Douath-Gournath. le discours sera-t-il toujours le même lorsque vont arriver les premières offres pour son transfert ?