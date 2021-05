PSG Mercato: Mbappé au Real, une opération colossale à 330M€ ?

Publié par JEAN-LUC D le 15 mai 2021 à 18:06

Le départ de Kylian Mbappé du PSG pour le Real Madrid est en train de se préciser. La presse espagnole n’écarte pas cette possibilité, car Florentino Pérez serait prêt à un gros sacrifice financier.

Le Real Madrid très optimiste pour Kylian Mbappé

Courtisan de longue date de Kylian Mbappé, le Real Madrid ne renonce pas au buteur Parisien. À un an de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, l’attaquant de 22 ans n’a toujours pas prolongé et le club madrilène espère profiter de cette situation pour le convaincre de rejoindre Zinedine Zidanen à Madrid. Même si rien n’est encore acté entre les deux parties, les Merengues sont optimistes quant au dénouement de cette affaire.

D’après les révélations du journal Le Parisien, « dans les arcanes madrilènes, on assure d’ailleurs être très optimistes concernant le transfert de Mbappé, affirmant que les négociations avec le joueur seraient très avancées et l’accord quasiment bouclé. Tout dépendrait alors de la volonté ou non du PSG de vendre sa star cet été. » Pour Dominique Sévérac, un accord à 180 millions d’euros est largement possible entre le PSG et le Real Madrid sur ce dossier.

Une opération colossale déclenchée pour Kylian Mbappé ?

Selon le cabinet KPMG, Kylian Mbappé est estimé à une valeur de 185 millions d’euros. Mais pour le journaliste du Parisien, le Real Madrid peut aisément parvenir à conclure le transfert pour 180 millions d’euros avec un salaire de 30 millions d’euros sur la base d’un contrat de 5 ans. Au total, si Florentino Pérez est prêt à investir 330 millions d’euros, l’international français peut quitter Paris pour Madrid cet été.

« Mbappé échange avec les décideurs, à savoir Nasser et Leonardo, pour savoir ce qui va se passer au PSG l’été prochain. Il s’informe. Il veut une équipe qui gagne la Ligue des Champions. Les dirigeants font de la politique », a expliqué Dominique Sévérac sur le plateau de L’Équipe du Soir.

Il ajoute ensuite : « si Mbappé signe au Real, il va s’engager pour cinq ans (…) Après, au niveau de l’argent, Mbappé ne coûte pas cher. Cette opération ne coûterait rien au Real. Si c’est 180 millions d’euros de transfert et 30 patates par an, c’est que dalle par rapport à ce que ça peut rapporter (…) Sur cinq ans avec Mbappé, le Real va générer plein d’argent. Franchement, c’est peanuts. »

De son côté, l’entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, a fait savoir qu’une telle opération n’est pas possible en ce moment où tous les clubs font face à la crise liée au Civid-19.