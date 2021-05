Stade Rennais Mercato : Genesio confirme un mauvais tour au PSG

Publié par JEAN-LUC D le 16 mai 2021 à 20:43

Avant le match de la 37e journée de Ligue 1 contre l’AS Monaco, Bruno Genesio s’est présenté devant la presse hier. L’entraîneur du Stade Rennais en a profité pour faire le point sur un dossier chaud auquel est mêlé le PSG.

Le PSG face à une rude concurrence pour un milieu rennais

Grand espoir du football français, Eduardo Camavinga va être l’un des joueurs les plus demandés du mercato estival. Mais pour l’heure, le milieu de terrain défensif de 18 ans « n’a pas encore pris sa décision » selon son président Nicola Holveck dans une interview accordée au journal régional Ouest-France. Sous contrat jusqu’en juin 2022 et n’ayant toujours pas prolongé avec le club breton, le jeune international français intéresse le PSG qui souhaite le recruter dès cet été.

Si Camavinga semble plutôt emballé par l’idée de rejoindre la capitale et les stars de l’équipe de l’ entraîneur Mauricio Pochettino, l’affaire est encore très loin d’être conclue puisque le Real Madrid, le Bayern Munich et Liverpool veulent aussi le milieu de terrain du SRFC.

SRFC Mercato : Genesio veut conserver Camavinga

Il n’y a un autre obstacle à la signature de Camavinga au PSG. En effet, l’entraîneur du SRFC a ouvertement déclaré son souhait de voir Eduardo Camavinga au club encore une saison pour parfaire sa progression avant de faire le grand saut chez un cador européen.

En conférence de presse, Bruno Genesio avait lancé à l’endroit du joueur : « j’ai un discours à lui tenir, qui est à la fois celui de l’entraîneur du Stade Rennais, mais aussi de quelqu’un qui a peu d’expérience, un peu plus que lui, puisqu’il est plus jeune que moi et il a bien de la chance. Mais c’est encore un joueur en développement, qui a d’énormes qualités pour atteindre le très haut niveau. »

Poursuivant, l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais a expliqué sa position à propos de l’avenir de Camavinga. « Après, mon intérêt et ma position sont peut-être pris comme quelque chose de subjectif, mais si je me mettais à sa place, je pense qu’il a encore besoin de faire au moins un an dans un club comme le Stade Rennais, où il est chez lui, avec la confiance de tout le monde pour encore se développer. Il aura le temps de franchir d’autres paliers », a indiqué Genesio. Reste maintenant à savoir quel va être la décision du principal intéressé à la fin de la saison.

Affaire à suivre…