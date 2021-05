PSG Mercato : Georgino Wijnaldum, la grosse surprise se précise

Publié par JEAN-LUC D le 18 mai 2021 à 19:30

Libre le 30 juin prochain, Georgino Wijnaldum n’a pas prolongé son contrat à Liverpool FC. Le milieu de terrain offensif s’apprête donc à quitter les Reds qu’il a rejoints en 2016. Annoncé dans le viseur du Barça, le joueur de 30 ans a également une sérieuse touche au PSG.

Mercato PSG : Leonardo discute avec Georgino Wijnaldum

Cinq ans après son arrivée en provenance de Newcastle United pour plus de 27 millions d’euros, Georgino Wijnaldum va quitter Liverpool. Faute d’accord avec les dirigeants du club anglais. Et d’après les informations de La Gazzetta dello Sport, le PSG est sur la liste des grands clubs européens qui aimeraient attirer l’international néerlandais cet été.

Leonardo, le directeur sportif du PSG, a même d’ores et déjà commencé à négocier avec les représentants du compatriote de Memphis Depay dans l’optique de parvenir à un accord pour un transfert à la fin de la saison. Outre le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone, l’AS Rome, l’Inter Milan et Chelsea sont également entrés en contact avec le clan Georginio Wijnaldum. Cependant, le champion de France en titre semble avoir de l’avantage dans ce dossier.

Les exigences salariales de Georginio Wijnaldum le rapprochent du PSG

Le journal italien explique que dans cette course à la signature de Georginio Wijnaldum, c’est bien le Paris Saint-Germain qui tient la corde. Le quotidien sportif assure en effet que les exigences salariales du protégé de Jürgen Klopp l’éloignent clairement du FC Barcelone qui semblait être sa destination la plus probable sur insistance de Ronald Koeman. Sur le point de tourner la page Liverpool, l’ancien pensionnaire de Feyenoord et du PSV Eindhoven réclame un salaire de 5 millions d’euros par an à ses courtisans.

Un montant jugé élevé par le Barça. La Gazzetta dello Sport évoque donc une signature prochaine de Wijnaldum en faveur du PSG, le club espagnol s’étant déclaré incapable de lui garantir un tel salaire.

Affaire à suivre…