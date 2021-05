ASSE mercato : 2M€, Puel tente un gros coup avec un ancien du Barça

Publié par JEAN-LUC D le 19 mai 2021 à 18:30

Après le flop Anthony Modeste, l’ ASSE rêve toujours de mettre la main sur un attaquant de pointe capable de répondre aux attentes du club. Alors que plusieurs noms sont déjà associés aux Verts en vue du prochain mercato estival, Claude Puel aurait des vues sur un ancien pensionnaire du Barça.

L’ ASSE cherche un successeur à Romain Hamouma

En fin de contrat le 30 juin prochain, Romain Hamouma s’apprête à faire ses adieux à l’ ASSE après neuf ans de bons et loyaux services. Ouvert à une prolongation, l’attaquant de 34 ans n’a pas trouvé un accord avec la direction de l’AS Saint-Étienne afin de parapher un nouveau bail. Meilleur buteur des Verts ces vingt dernières années, avec 60 buts en 297 matches, l’ancien joueur du SM Caen va donc quitter le Forez au terme de la saison. Toujours bon pour le service, le protégé de Claude Puel intéresse beaucoup de clubs de Ligue 1, Ligue 2 et de l’étranger.

L’insider Mohamed Toubache-Ter révèle ainsi sur son compte Twitter que « Nice désire Romain Hamouma ! Les échanges sont plutôt positifs. Nice aimerait bénéficier de son expérience pour encadrer la jeunesse niçoise. » Le spécialiste mercato des Verts ajoute aussi que le FC Lorient a un faible pour l’avant-centre de l’AS Saint-Étienne, qui est suivi par les recruteurs des Merlus depuis plusieurs mois. Pour pallier ce gros départ qui s’annonce, l’ ASSE scrute déjà d’autres horizons pour tenter de trouver l’oiseau rare. Claude Puel pourrait se tourner vers l’Espagne.

Un buteur formé au FC Barcelone dans le viseur de l’ ASSE

D’après les informations du compte Twitter @GaelB42, les dirigeants de l’ ASSE ont inscrit le nom de Sandro Ramirez pour le prochain mercato estival. Formé au FC Barcelone et international espagnol dans chez les jeunes, l’attaquant de 25 ans évolue au SD Huesca. Auteur de 6 buts et 1 passe décisive en 19 matchs de Liga cette saison, il a été longtemps considéré comme un grand espoir à son poste, mais n’est pas encore parvenu à se stabiliser dans un club.

Passé notamment à Everton et au FC Séville, Sandro Ramirez possède un profil semblable à celui du milieu de terrain offensif stéphanois Wahbi Khazri. Sous contrat jusqu’en 2023 à Huesca, Ramirez est estimé à un peu plus de 2 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Une somme dans les cordes de la direction stéphanoise et une bonne affaire pour Claude Puel qui apprécie déjà le profil du natif de Las Palmas.

Affaire à suivre…