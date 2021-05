Barça Mercato : Laporta a bouclé un énorme coup à 0 €

Publié par Timothée Jean le 20 mai 2021 à 01:00

Le FC Barcelone n’a pas perdu temps pour signer sa première recrue estivale. Alors que le mercato estival n’a pas encore ouvert ses portes, les dirigeants du Barça ont en effet bouclé la signature d’un renfort offensif.

Barça : Enfin une solution en attaque !

Englué dans une profonde crise financière, le FC Barcelone a une marge de manoeuvre très limitée concernant le mercato à venir. Mais le nouvel exécutif du club compte frapper un gros coup cet été. Dans des propos relayés par Sport, Joan Laporta a fait savoir que des « changements » allaient intervenir ces prochains jours. « À partir de la semaine prochaine, des décisions seront prises pour bâtir une équipe plus compétitive l'année prochaine », a-t-il prevenu.

C'est dans cette perspective que le FC Barcelone vient de boucler une recrue de poids. Selon les informations du média espagnol La Porteria, Sergio Agüero va rejoindre le Barça en tant que joueur libre à la fin de la saison. En fin de contrat avec Manchester City, l’attaquant argentin aurait déjà signé un bail de deux ans avec le Barça pour un salaire de 5 millions d’euros. Sa présentation en tant que nouvel attaquant du Barça pourrait avoir lieu le samedi 5 juin au Camp Nou, annonce la source.

Agüero, la clé pour convaincre Messi de rester à Barcelone ?

Avec la future arrivée de Sergio Agüero, le président du FC Barcelone Joan Laporta espère surtout combler le vide laissé par le départ de Luis Suarez, mais aussi convaincre Lionel Messi de prolonger son bail avec le FC Barcelone.

Lionel Messi et Agüero entretiennent une amitié de longue date, nourrie en sélection argentine, avec laquelle ils ont décroché un titre de champion du monde U20 ainsi qu'une médaille d'or olympique, avant de perdre la finale de la Coupe du monde 2014. Les deux compatriotes s’admirent mutuellement et pourraient former un redoutable duo offensif la saison prochaine en Catalogne. Pour le moment, la star du Barça temporise et attendrait la fin de saison pour trancher.