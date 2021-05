Barça Mercato : La date d’arrivée de Sergio Agüero connue

Publié par Timothée Jean le 16 mai 2021 à 01:00

En fin de contrat avec Manchester City, Sergio Agüero va revenir en Espagne. Les dirigeants du FC Barcelone sont parvenus à trouver un accord avec le buteur argentin et une date serait déjà fixée pour son transfert en Catalogne.

Le transfert de Sergio Agüero officialisé après la finale de la C1 ?

« J’espère qu’il peut aller à l’endroit où il veut être et jouer les dernières années de sa carrière à un haut niveau. Je ne l’oublierai jamais, il m’a beaucoup aidé et c’est un plaisir de travailler avec lui », déclarait Pep Guardiola après la victoire de Manchester City face à Crystal Palace (2-0). L’entraineur espagnol officialisait le départ de Sergio Aguero à l'issue de la saison.

Libre de tout contrat, l’Argentin va donc tenter de se relancer sous d’autres cieux. Selon les informations de Mundo Deportivo, l’ancien buteur de l’Atlético Madrid va rejoindre le FC Barcelone. L’agent du buteur argentin et les Blaugrana se sont mis d'accord pour un contrat de deux saisons. Et son arrivée en Catalogne ne serait plus qu'une question de jours. La source indique que le joueur de 32 ans devrait signer au Barça après la finale de Ligue des Champions entre Manchester City et Chelsea à Porto, le 29 mai prochain à Porto. Le "Kun" semble donc bien parti pour devenir la première recrue de l’ère Laporta au Barça.

Une recrue décisive pour la prolongation de Messi ?

L'arrivée de Sergio Agüero en Catalogne est surtout perçue comme un élément essentiel pour la prolongation de Lionel Messi. Son amitié avec Léo (depuis leur rencontre avec les U17 de la sélection argentine) pourrait pousser la star du Barça à prolonger son aventure en Catalogne.

Pour le moment, Lionel Messi, cible du PSG, n’a pas encore prolongé son contrat expirant en juin prochain avec le FC Barcelone. Mais la direction catalane ne cesse de travailler sur le dossier. D’autres recrues, dont Memphis Depay (Olympique Lyonnais), sont également attendues en Catalogne.