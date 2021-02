Mercato: Luis Suarez, vrai gros coup pour l’ Atlético Madrid ?

Publié le 10 février 2021 à 17:18

A l'été 2020, Luis Suarez prenait la décision de quitter le FC Barcelone pour l’ Atlético Madrid. Le club madrilène n'a dépensé que 6 millions d’euros pour le transfert de l’Uruguayen poussé dehors par les dirigeants du Barça. Belle ou mauvaise affaire pour les Colchoneros ?

Atlético Madrid, le bon club pour Luis Suarez ?

Mercato estival 2020, Luis Suarez quitte le Barça après 6 saisons passées en Catalogne et pas moins de 198 buts marqués. Il quitte le club avec la casquette de 3ème meilleur buteur derrière César et Léo Messi. Côté statistiques, le sud-américain a brillé en Espagne. Il a remporté 13 titres pendant son passage au FC Barcelone. Une Uefa Ligue des Champions en 2015 avec la MSN composée de la triplette Messi-Suarez-Neymar. Il a aussi été champion d’Espagne à 4 reprises en 2015, 2016, 2018, 2019 avec pas moins de 48 buts en 44 matchs de Liga disputés pendant la saison 2015-2016.

Suarez a aussi remporté 3 coupes d’Espagne en 2015, 2016, 2018 et aussi deux fois la Supercoupe d'Espagne en 2016 et 2018. Et enfin, il s'est adjugé deux fois le soulier d’or Européen. La première fois en 2014 avec Liverpool puis une seconde fois avec le FC Barcelone en 2016.

C’est un gros coup qu’a réalisé l’ Atlético Madrid cet été en réalisant le transfert de Luis Suarez pour seulement 6 millions d’euros. On rappelle que l’attaquant a été très proche de la Juventus Turin, donc d'un départ en Serie A.

Luis Suarez a quitté la Catalogne, car il avait un salaire astronomique plus forcément dans les possibilités de ses dirigeants de l'époque. À l’arrivée de Ronald Koeman sur le banc catalan, la question de son avenir s’est sérieusement posée, surtout suite à des propos tenus par certains dirigeants désireux de le voir partir. Même s’il souhaitait rester au club, quitte à baisser son salaire, Suarez n’a pas apprécié les rumeurs de son faux transfert véhiculé par ses dirigeants d’alors. Ces rumeurs laissaient croire qu’il refusait une baisse de son salaire malgré les difficultés financières du club consécutives à la crise de Covid-19.

Un choix sur lequel est revenu Suarez lors d'une conférence de presse à son arrivée dans son nouveau club. « La motivation de jouer dans un gros club espagnol m'a poussé à prendre cette décision. L'Atlético en est un. Le club a de très grands joueurs et est toujours à la lutte pour être là-haut (au classement, NDLR) », dit-il avant d'ajouter : « Il a un public qui motive et des fans qui veulent que tu joues ici. C’est une motivation supplémentaire. Vu de l'extérieur, la façon de lutter et l'intensité que mettait l'Atlético Madrid te motivent aussi. C'est un plus qui se rajoute à la conversation avec l'entraîneur ou les gens ».

Luis Suarez a discuté avec Griezmann

« J'ai parlé avec Simeone et ça a été un plus. Ça motive, la façon avec laquelle il te parle. Ça te convainc encore plus. Godin et Griezmann ne m'ont dit que des choses positives sur l'Atlético. Ils ont marqué l'histoire de ce club et m'ont aidé pour tout ce dont j'avais besoin à Madrid et je leur en suis très reconnaissant », renchérissait l’attaquant uruguayen en conférence de presse.

Et enfin, Luis Suarez a tenu a rassurer les gens sur sa forme actuelle et sur son état physique. « Les choses du passé, ce qu'il y a de mieux à faire c'est de les oublier. Les blessures viennent comme ça, moi j'essaie d'être au meilleur niveau et m'entraîner au maximum pour essayer d'être performant en match », lance le compatriote d'Edinson Cavani. L’ex-coéquipier de Lionel Messi ajoute : « un joueur ne peut pas changer la philosophie de jeu d'une équipe, il doit s'adapter à la dynamique en place et à l'enthousiasme de l'équipe dans sa façon de jouer. C’est ce que j'ai fait dans ma carrière par le passé ».

Atlético Madrid, un choix payant pour Suarez ?

Un choix payant pour l’Atlético ? Oui, sommes-nous tentés de répondre car Suarez est en grande forme. Il a déjà marqué 16 buts en 21 matches de Liga. Avec ces réalisations, il surclasse de 3 buts son ancien complice Lionel Messi, auteur de 13 bus en 19 matchs. Un duel de haut niveau donc entre la Pulga et l’Uruguayen. Alors que certains au Barça le croyaient en fin de carrière, Luis Suarez montre qu'il avait encore de belles choses à apporter à l'effectif du FC Barcelone.

L' Atlético Madrid est aujourd'hui 1er au classement général du championnat espagnol avec 51 points. Il dépasse de 5 points le Real Madrid et de 8 points le FC Barcelone, actuel troisième avec un match en moins.

Auteur : StalaWen.













Par Gary SLM