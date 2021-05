AS Rome Mercato : José Mourinho veut frapper un grand coup !

Publié par Melvin le 20 mai 2021 à 14:30

Actuel 7e de la Serie A, l'AS Rome n'est toujours pas assurée de disputer une coupe d'Europe la saison prochaine. Pour obtenir cette qualification, le club devra remporter son dernier match de la saison contre le Spezia Calcio. Bien conscient d'une saison en deçà d'une attente, Dan Friedkin, le propriétaire de la Roma, a décidé de débarquer Paulo Fonseca pour le remplacer par José Mourinho dès la saison prochaine. Le club italien entre donc dans une nouvelle ère avec des ambitions pour le prochain mercato estival.

Georginio Wijnaldum, la priorité de José Mourinho

Il se pourrait bien que le Special One soit entré dans la course à la signature de Georginio Wijnaldum. Selon les informations de CalcioMercato, l' AS Rome fait de sa priorité le milieu de terrain néerlandais de Liverpool. Libre à l'issue de la saison, le natif de Rotterdam est courtisé. En plus de la Roma de José Mourinho, le PSG ou encore le FC Barcelone suivent attentivement le dossier Wijnaldum. Contrairement aux deux autres clubs, l'AS Rome ne disputera pas la Ligue des Champions, ce qui pourrait être un frein à l'arrivée de l'ex-joueur de Newcastle. Néanmoins, la perspective de jouer sous les ordres du technicien portugais pourrait jouer en faveur du club italien.

Edin Dzeko convaincu par José Mourinho

Outre le dossier Georginio Wijnaldum, l'ex-entraîneur de Chelsea veut conserver Edin Dzeko annoncé partant. En effet, l'attaquant Bosniaque a connu des relations tumultueuses avec Paulo Fonseca. Souvent mis sur le banc, l'ex-joueur de Manchester City a émis le souhait de quitter la Roma à l'issue de la saison. Une demande formulée avant l'arrivée de José Mourinho. Ce dernier souhaite conserver le buteur romain auteur de 7 buts cette saison. Plus que jamais avec l'arrivée du technicien portugais, l'AS Rome va vivre cet été un mercato mouvementé.