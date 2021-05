LOSC Mercato : Mourinho joue les trouble-fêtes pour Maignan

Publié par Timothée Jean le 13 mai 2021 à 19:00

Alors que l’AC Milan aurait trouvé un accord pour le transfert de Mike Maignan du LOSC, une approche insoupçonnée risque de tout faire capoter. L’AS Roma de José Mourinho serait entré dans la danse pour le gardien de but lillois.

LOSC : Mike Maignan d'accord avec l'AC Milan ?

Auteur d’une excellente saison avec le LOSC, Mike Maignan est peut-être en train de vivre ces dernières semaines dans le Nord. Le scénario prend de l’ampleur vu que l’international français n’a plus qu’un an de contrat avec les Dogues qui ne sont pas fermés à son départ au mercato estival. Désormais, tout le monde se demande où le gardien de but lillois poursuivra sa carrière la saison prochaine.

L’AC Milan, après l’avoir longtemps surveillé l’été dernier, tient évidemment la corde. Plusieurs médias annoncent en choeur que Mike Maignan s'est déjà mis d'accord avec le club milanais pour un transfert cet été. Le contrat porterait sur cinq années avec un salaire à 3 M€ par saison. Et l’indemnité offerte au LOSC s'élèverait à 18 M€. Le club lombard voudrait surtout le recruter afin de remplacer Gianluigi Donnarumma, tout proche de s'engager avec la Juventus Turin. Mais rien n’est encore officiel dans ce dossier. Ce qui laisse une fenêtre de tir ouverte aux autres courtisans.

As Roma : José Mourinho s'engouffre dans la brèche...

En effet, l’AC Milan est loin d’être le seul club intéressé par le gardien de 25 ans. Selon les indiscrétions de Corrierre dello Sport, l'AS Roma aurait également des vues sur le joueur tricolore. Avec un José Mourinho sur le banc de touche, le club romain souhaite renforcer ses buts et s’engouffre dans la brèche pour s’offrir Mike Maignan. L’AS Roma voudrait le portier formé au PSG et chercherait donc à le convaincre de rejoindre ses rangs, au détriment de l’AC Milan. Reste désormais à savoir quelle sera l’offre de la Louve pour tenter de dévier le portier lillois de son destin lombard. Les prochaines semaines s’annoncent très mouvementées au LOSC.