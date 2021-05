Real Madrid Mercato : Zidane ou Raul ? Une légende a fait son choix !

Publié par Timothée Jean le 20 mai 2021 à 20:30

Ancien attaquant du Real Madrid, Fernando Morientes s’est exprimé sur la succession de Zinédine Zidane. Alors que plusieurs noms sont évoqués, la légende madrilène a une idée précise pour remplacer l’entraîneur français.

Real Madrid : Raul, le candidat idéal pour remplacer Zidane ?

Plus les jours avancent et plus un départ de Zinédine Zidane du Real Madrid est évoqué. L’entraîneur madrilène ne devrait pas être licencié d'ici le mois de juin, mais son aventure dans la capitale espagnole pourrait prendre fin dans les semaines à venir. La presse espagnole annonce en boucle que le Français aurait décidé de claquer la porte du Real Madrid et la Juventus s’activerait pour le récupérer. En interne, les lignes bougent aussi du côté de la direction merengue.

Le président Florentino Pérez lui recherche un successeur et son choix se porterait sur un ancien "Galactiques". L’actuel entraîneur de la Castilla, Raul Gonzalez, aurait les faveurs du président madrilène. D’ailleurs, Fernando Morientes a totalement validé le choix qui se porterait sur Raul, expliquant que son ancien coéquipier est le meilleur candidat pour remplacer Zidane. « Raul est plus préparé que quiconque pour le banc de Madrid. C’est l'une des options les plus fiables pour remplacer Zidane », a-t-il déclaré lors d’une interview accordée à la chaîne COPE. Toutefois, Fernando Morientes a nié avoir parlé avec « son ami » au sujet de son avenir. « Je m'entends bien avec Raul, mais je ne lui ai pas demandé s'il allait entraîner le Real Madrid », a-t-il ajouté.

Real : D’autres entraîneurs dans le viseur

Entraîneur de la Castilla, Raul Gonzalez pourrait être promu à la tête de l’équipe première, comme l'a été par le passé Zinédine Zidane. C'est en tout cas ce que croit Morientes. Mais d’autres entraîneurs sont également annoncés au Real Madrid en cas de départ de Zizou. Le Real Madrid pourrait s’attacher les services d’un entraîneur expérimenté et l'Italien Massimiliano Allegri - sans club depuis son départ de la Juventus - est vu comme une piste très sérieuse. L'un des candidats au poste de Zidane pourrait aussi être un ancien de la Maison Blanche, en la personne de Carlo Ancelotti.