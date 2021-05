PSG Mercato : Real, rebondissement dans le dossier Mbappé !

Publié par JEAN-LUC D le 21 mai 2021 à 12:00

Hier, le journal Le Parisien assurait que le PSG et Kylian Mbappé, annoncé au Real Madrid cet été, était parvenu à un premier accord sur le plan financier, et qu’il ne restait plus que la partie contractuelle avant de boucler le dossier. Mais un agent français a lâché une bombe ces dernières heures sur l’avenir de l’attaquant de 22 ans.

Accord entre la famille Mbappé et le Real Madrid

Et si Kylian Mbappé snobait finalement le Paris Saint-Germain pour rejoindre le Real Madrid lors du prochain mercato estival ? C’est la grosse information du jour lâchée par Bruno Satin, expérimenté agent de joueurs français, sur le plateau du Canal Football Club. Alors qu’un accord financier est annoncé entre le champion du monde 2018 et la direction du club de la capitale concernant le salaire, Bruno Satin révèle qu’il existe également un accord entre la famille de l’ancien buteur de l’AS Monaco et Florentino Pérez, le président du Real Madrid. « Tout cela dure beaucoup, et mon sentiment est qu’il est partant », a lancé l’agent de joueurs. Avant d’ajouter : « J’ai quelques petites infos aussi de mon côté, et notamment le fait que Kylian et sa famille auraient un accord avec le Real Madrid. L’accord de principe concerne les conditions du joueur. Mais l’important, c’est l’accord entre les clubs ».

Poursuivant, Bruno Satin confirme des discussions entre Mbappé et le club espagnol et indique même que si le PSG refuse de le laisser partir cet été, le meilleur buteur de la Ligue 1 pourrait aller au terme de son contrat et rejoindre les Merengues gratuitement dans un an. « Et comme les Qataris et le Paris Saint-Germain n’ont pas décidé de se priver de Kylian Mbappé, il pourrait très bien aller au terme de son contrat et partir pour zéro l’été prochain. L’histoire nous a appris que lorsque la direction du PSG et Doha ne veulent pas qu’un joueur s’en aille, ils le font rester jusqu’au moment où il ne leur appartient plus. Mbappé discute avec le Real Madrid, mais ce n’est pas un scoop, cela fait des années », a-t-il expliqué. En attendant, le coéquipier de Neymar s’est fixé une deadline pour son avenir selon RMC Sports.

Kylian Mbappé attend la fin de l’Euro

Le journaliste Hadrien Grenier dévoile sur le compte Twitter de la radio métropolitaine que le numéro 7 du Paris Saint-Germain s’est fixé une date pour prendre sa décision sur son avenir. Alors que son futur alimente toutes les conversations aussi bien en France qu’à l’étranger, le Golden Boy 2017 souhaite patienter jusqu’à la fin de l’Euro pour prendre une décision sur la suite de sa carrière. Affaire à suivre donc…