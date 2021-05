RC Lens : Franck Haise rêve de l’Europe, avant l’AS Monaco

Publié par ALEXIS le 22 mai 2021 à 08:00

Le RC Lens est à la lutte, à distance, avec le Stade Rennais pour la 6e place de Ligue 1 qualificative pour la coupe d’Europe. Et avant d’affronter l’AS Monaco, Franck Haise espère renouer avec la victoire après 3 défaites consécutives, afin d’être européen.

RC Lens : Haise espère la chute du Stade Rennais

Promu en Ligue 1 l’été dernier, le RC Lens a déjoué tous les pronostics en assurant sa place dans le top 10 de la Ligue 1, avant la fin de la saison. L’équipe de Franck Haise à même la possibilité de finir à la 6e place qualificative pour le tour préliminaire de la Ligue Europa. Pour ce faire, elle doit prendre des points contre l’AS Monaco, dimanche (21h) lors de la 38e journée du championnat. Une mission compliquée pour le Racing Club, car les Monégasques ont également besoin de gagner l’ultime match de la saison pour finir à la 3e place de L1, synonyme de qualification pour l’UEFA Champions League.

Pendant que le RC Lens (6e avec 56 points) sera face à l'ASM au stade Bollaert, dimanche soir, son concurrent, le Stade Rennais FC (7e avec 55 points) affrontera le Nîmes Olympique (19e) d’ores et déjà relégué en Ligue 2. Et Franck Haise espère de vaillants Crocos pour faire chuter le SRFC au Roazhon Park. « Contre Rennes, Nîmes fera son match même s'ils sont déjà relégués. Ce sont des gens avec des valeurs. […] Je veux que mes joueurs se lâchent comme ils ont réussi à le faire pendant une grande partie de la saison », a-t-il indiqué en conférence de presse. Pour finir, le coach du RC Lens a reconnu que « l’AS Monaco est favorite de cette rencontre ». Il a ajouté que son équipe « va souffrir » si elle « n’est pas solide ».

Cahuzac, « ce serait une grosse frustration de ne pas finir 6e »

Passé aussi en conférence de presse d'avant-match, Yannick Cahuzac ne veut surtout pas avoir de regrets à l'issue de cette dernière journée de L1. Évidemment, les Sang et Or peuvent se faire doubler par les Rouge et Noir, sur le fil. « On s'est donné la possibilité de rêver. Ce serait une grosse frustration de ne pas terminer 6e. Je ne veux même pas y penser. […] Si on arrive à disputer une coupe d'Europe, ce serait fabuleux », a commenté le capitaine du RCL.