RC Lens Mercato : Annonce forte pour le capitaine Cahuzac

Publié le 11 décembre 2020 à 18:30

Capitaine du RC Lens, Yannick Cahuzac va disputer son 385e match officiel, ce samedi (21h) contre le Montpellier HSC. À l’occasion de ce rendez-vous, Franck Haise a évoqué la longévité du milieu défensif. Le coach du Racing Club a aussi annoncé la couleur sur l’avenir de ce dernier.

RC Lens : Haise souhaite la prolongation de Cahuzac

Le RC Lens reçoit le Montpellier HSC, samedi soir, au stade Bollaert, lors de la 14e journée de Ligue 1. Ce match va marquer par ailleurs la rencontre entre Yannick Cahuzac (36 ans bientôt) et le vétéran de la Ligue 1, Vitorino Hilton (43 ans). Franck Haise compte sur le capitaine de son équipe pour bien terminer l’année 2020. Il faut rappeler à toutes fins utiles que le contrat du joueur trentenaire prend fin le 30 juin 2021, soit dans six mois. Il peut donc décider de signer avec le club de son choix en janvier. Ce que Franck Haise ne semble pas prêt à entendre. « Ce qui est sûr, c’est qu’avec ce que Yannick Cahuzac montre depuis 5 mois, il ne va pas s’arrêter dans 15 jours et il sera à la reprise de l’entraînement le 29 décembre (sourire) », a déclaré le patron de l’encadrement technique du RC Lens.

Même s’il ne peut pas garantir une prolongation du contrat au capitaine lensois sur une longue période, Franck Haise souhaite le garder dans son groupe à l’issue de la saison. « C’est difficile de se projeter pour lui sur 2 ou 4 ans, mais on est forcé de constater que ce qu’il montre, ça prouve bien qu’il a sa place en Ligue 1 et au RC Lens », a-t-il lâché. Avec cette annonce, il ne serait pas étonnant de voir Yannick Cahuzac sous le maillot des Sang et Or, encore une saison au moins.

Yannick Cahuzac, un pilier du Racing Club

Yannick Cahuzac fait partie des joueurs qui ont permis au RCL de retoucher l'élite en avril dernier, après l'arrêt brutal de la Ligue 2, en raison de l'épidémie de covid-19. Il avait pris part à 24 des 28 matchs de l'exercice écourté. Cette saison, le natif d'Ajaccio a disputé 10 matchs en Ligue 1. Comme avec l'ex-coach Philippe Montanier en 2019-2020, il bénéficie de la confiance de Franck Haise. Le N°18 a débarqué au RC Lens en juin 2019. Il totalise 35 matchs avec le club Artois, toutes compétitions confondues.













Par ALEXIS