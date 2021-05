Mercato OL : Houssem Aouar lâche une réponse étrange au PSG

Publié par JEAN-LUC D le 22 mai 2021 à 17:00

En quête de renforts au milieu de terrain, le PSG s’intéresse à Houssem Aouar, sous contrat à l’OL jusqu’en 2023. Avant le match contre L’OGC Nice, le joueur de 22 ans s’est prononcé sur son avenir.

Grosse bataille à venir pour Houssem Aouar ?

Pur produit du centre de formation de l’Olympique Lyonnais, Houssem Aouar a intégré le groupe professionnel depuis la saison 2015-2016. Devenu titulaire indiscutable chez les Gones, le milieu de terrain offensif attire de nombreuses convoitises. Si Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi du PSG surveillent sa situation depuis plusieurs mois dans le but d’arracher son transfert, l’international français intéresse aussi d’autres grands clubs européens. En Angleterre, Arsenal, Tottenham, Manchester City et Liverpool veulent mettre de grosses sommes d’argent pour s’offrir ses services.

En Italie, la Juventus Turin tente de le recruter depuis deux ans maintenant. La Vieille Dame envisage de profiter de l’intérêt de l’Olympique Lyonnais pour Mattia De Sciglio pour tenter de récupérer Ouar contre un chèque de 30 millions d’euros. Le Real Madrid et le FC Barcelone sont également dans la course pour la signature du natif de Lyon. Alors que son avenir alimente toutes les conversations à Lyon, le protégé de Rudi Garcia a fait une sortie énigmatique sur sa situation actuelle.

Houssem Aouar botte en touche pour son avenir

Présent en conférence de presse avant le dernier match de la saison contre l’OGC Nice, Houssem Aouar a été interrogé sur son avenir. À deux ans de la fin de son engagement avec l’OL, le coéquipier de Memphis Depay préfère ne pas se focaliser sur sa situation personnelle, mais plutôt sur la fin de saison de son équipe.

« Mon dernier match à Lyon ? Ça peut, mais ça ne peut pas aussi. Je ne me pose pas ce genre de questions avant ce match important (…) Il y a une grosse échéance, je suis focus, peut-être que je serai là, peut-être pas », a déclaré celui qui va disputer l’Euro avec les Espoirs français. Pour rappel, le site spécialisé Transfermarkt évalue Houssem Aouar à 50 millions d’euros. Le PSG et tous les autres prétendants vont donc devoir patienter avant de connaître les intentions du joueur pour son futur.