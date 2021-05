OL Mercato : Memphis Depay, le contrat du FC Barcelone dévoilé

Publié par ALEXIS le 22 mai 2021 à 10:10

Après les adieux de Memphis Depay à l’ OL, vendredi dans L’Équipe, le départ de ce dernier au FC Barcelone se précise davantage. Ce samedi, une source suivant de près le dossier dévoile la durée du contrat proposé à l’attaquant.

Barça : 2 ou 3 ans de contrat proposé à Memphis Depay ?

En fin de contrat à l’ OL, Memphis Depay va signer avec le club de son choix lors du mercato estival. Il est attendu au Barça par son compatriote Ronald Koeman. Les négociations sont d’ailleurs sur le point d’aboutir à un accord total. Le joueur de 27 ans a déjà accepté de revoir ses exigences à la baisse, afin de rejoindre le club catalan et son ancien sélectionneur avec les Pays-Bas. D’après le journaliste italien Fabrizio Romano de Sky Sport, le FC Barcelone est passé concrètement à l’offensive pour boucler le transfert du buteur de l’ Olympique Lyonnais. Le club basé au Camp Nou lui a proposé un contrat de courte durée de 2 ou 3 saisons, à en croire la source. Les négociations sont en effet allées vite avec les nouveaux représentants de Memphis Depay. Il ne reste plus que les derniers détails à finaliser afin de boucler le dossier du Néerlandais.

Le sort de Koeman, dernière clé pour la signature du buteur

Toutefois, une dernière condition reste à lever. Celle de l’avenir de Ronald Koeman en Catalogne. Le capitaine de l’ OL ne signera le contrat du FCB que si son compatriote est assuré de conserver son poste. Ce qui n’est pas encore le cas, à une journée de la fin de la Liga. Notons que le FC Barcelone (76 points) est 3e du championnat derrière le Real Madrid (2e avec 81 points) et devant le FC Séville (4e avec 74 points). Les Blaugranas ne peuvent donc plus passer devant les Merengues, mais sont également sous la menace des Sévillans. Et le dernier match de l'équipe de Ronald Koeman pourrait être décisif pour son sort au Barça et aussi pour celui de Memphis Depay.