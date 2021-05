LOSC : Le Lille OSC sacré champion, les Dogues aux anges

Publié par Ange A. le 24 mai 2021 à 00:00

En déplacement à Angers, le Lille OSC s’est imposé (1-2). Un succès synonyme de sacre pour le LOSC. Les hommes de Christophe Galtier terminent champions de France cette saison.

Vainqueur à Angers, le Lille OSC champion de France

Le Lille OSC remporte l’édition 2020-2021 de la Ligue 1. Dimanche, le LOSC s’est imposé sur la pelouse du SCO Angers (1-2) lors de la 38e journée du championnat. Jonathan David a ouvert le score pour les visiteurs dès la 10e minute. Homme fort des Dogues sur cette fin de saison, Burak Yilmaz a doublé la mise sur penalty avant le retour au vestiaire. Sûrement détournés par le titre qui leur tendait déjà les bras, les hommes de Christophe Galtier ont concédé un but d’Angelo Fulgini dans le temps additionnel. Un but sans incidence puisque le club nordiste termine en tête du championnat. Tombeur de Brest, le PSG perd sa couronne et voit le LOSC remporter son quatrième titre de champion, 10 ans après son dernier sacre.

Les mots du capitaine José Fonte après le sacre du LOSC

Suspendu pour cette dernière rencontre de la saison, José Fonte a vécu la performance des siens depuis les gradins. Le capitaine du Lille OSC s’est livré après le coup de sifflet final. L’occasion pour le défenseur portugais de saluer la prestation de ses pairs et remercier les supporters pour leur soutien en ces temps de huis-clos. « C’est la victoire du collectif, du travail, de la solidarité et du talent, parce qu'il y a aussi beaucoup de talent dans cette équipe. Je veux féliciter tout le monde ici au club, le staff, les joueurs, les supporters, cette victoire c’est pour le Nord de la France et pour nous, des personnes qui travaillent et méritent beaucoup », a d’abord lâché Fonte, ému aux larmes, à Canal Plus avant de couvrir d’éloges son entraîneur. « Christophe Galtier il a cette capacité à mobiliser tout le monde, être attentif aux détails, c’est un excellent entraîneur », a-t-il poursuivi.