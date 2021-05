LOSC : SCO, Galtier sort son joker pour le titre de champion

Publié par ALEXIS le 22 mai 2021 à 12:45

Le LOSC joue le titre de champion de la Ligue 1 contre le Angers SCO ce dimanche à 21h. Privé de son capitaine José Fonte, Christophe Galtier a sorti son Joker pour ce match décisif de la dernière chance pour le titre.

LOSC : Christophe Galtier se rebat sur Tiago Djalo

Le LOSC ne pourra pas compter sur son vaillant capitaine José Fonte pour l’ultime match de la saison 2020-2021. Le défenseur central portugais est suspendu pour cumul de cartons jaunes sur dix matchs. Lille OSC a tenté de faire annuler sa dernière prune écopée contre le PSG, mais sans succès. Ses requêtes auprès de la commission supérieure d'appel de la Fédération Française de Football et du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ont été rejetées. Pour remplacer le solide et expérimenté défenseur de 37 ans dans la charnière centrale lilloise, Christophe Galtier a décidé de faire confiance à Tiago Djalo.

« Nous avons préparé le match toute la semaine en considérant que José Fonte pourrait ne pas le jouer », a-t-il précisé dans un premier temps, avant de justifier le choix porté sur le jeune joueur de 21 ans qu'il va positionner aux côtés de Sven Botman. « Tiago (Djalo) est un spécialiste du poste. J'ai 100 % confiance en lui », assure le coach du LOSC en conférence de presse d’avant-match. À la question de savoir pourquoi, il n’a pas préféré Xeka, il a rappelé qu’il avait fait jouer ce dernier cette saison en défense centrale, mais Tiago a donné (plus, NDLR) satisfaction au poste ».

Petite inquiétude du coach de Lille OSC

Il faut noter que le jeune portugais a été utilisé souvent au poste d'arrière droit pour dépanner pendant la période d’indisponibilité de Zeki Çelik et puis de Jérémy Pied. Face au risque avec Djalo et conscient de ce que l’absence de José Fonte est un gros handicap pour son équipe, Christophe Galtier a exprimé une inquiétude bien réelle : « Ce n'est jamais le bon moment pour jouer sans José, et encore moins sur ce genre de match ».

Notons que le LOSC (80 points) doit battre le SCO pour éviter d'être doublé sur le fil par son dauphin le Paris Saint-Germain (79 points). Ce club de la capitale affronte le Stade Brestois pour ce dernier match de la saison.