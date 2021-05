RC Strasbourg : Thierry Laurey se prononce après le minimum syndical

Publié par Chemssdine le 24 mai 2021 à 15:00

Englué dans le wagon de la peur pour le maintien, le RC Strasbourg a finalement atteint l'objectif de se maintenir en Ligue le soir de la 38e journée de Ligue 1. Thierry Laurey, pour qui l'avenir en Alsace est encore flou, estime que le contrat est rempli pour lui et ses joueurs.

Le RC Strasbourg et le FC Lorient se quittent en bons amis

Au beau milieu d'un peloton d'équipes se battant pour le maintien lors de la J38 de Ligue 1, Lorient et Strasbourg s'affrontaient ce dimanche soir pour sauver leur peau dans l'élite. Et à l'issue d'un match plutôt animé, Bretons et Alsaciens ont finalement partagé les points, suffisant pour assurer le maintien des deux adversaires du soir pendant que le FC Nantes s'inclinait face à Montpellier.

Généralement remonté en conférence de presse, Thierry Laurey, l'entraîneur du RCSA, a, cette fois, relativisé le nul de son équipe, rappelant que le plus important a été assuré : "On aurait aimé être à l'abri un peu plus tôt, c'était envisageable, mais l'objectif est atteint ce soir. On aurait aimé terminer à une place un peu plus valorisante, mais il y a eu des matches importants qu'on a mal gérés, qui nous ont coûté des points face aux adversaires directs. Les garçons ont eu la capacité à se remettre dedans. Ce soir, les garçons ont donné le meilleur d'eux-mêmes."

Laurey distribue les bons points

Alors que son avenir sur le banc de la Meinau reste toujours incertain, le natif de Troyes s'est focalisé sur la performance de son équipe, faisant une longue revue de l'organigramme de son club, tenant ainsi à remercier tout le monde : "Le staff a fait un gros boulot. Les covidés au départ de la saison, ça nous a fait vraiment mal et après tout le monde s'est remis dedans. On savait qu'on allait devoir faire un peu plus pour s'en sortir. Je reconnais une qualité mentale à cette équipe qui a eu des petites sautes de concentration par moments. " De belles paroles pour clôturer une saison compliquée pour Strasbourg.