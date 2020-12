RC Strasbourg : Le mot de Laurey pour ses joueurs et Keller

Publié le 06 décembre 2020 à 23:15

Thierry Laurey avait été sommé de gagner ce dimanche, au risque de prendre la porte. Le RC Strasbourg est allé battre le FC Nantes (4-0) lors de cette 13e journée de Ligue. Pour l’entraîneur strasbourgeois, cette victoire a été acquise grâce aux joueurs et au président Marc Keller.

RC Strasbourg : Thierry Laurey tire son chapeau

Thierry Laurey ne devait pas perdre sur la pelouse du FC Nantes ce dimanche. Il avait été prévenu qu’une défaite aurait été fatal pour son poste sur le banc de la formation alsacienne. Le coach du RC Strasbourg a réussi sa mission, et de fort belle manière. Ses joueurs se sont imposés sur le score fleuve de 0-4. Une victoire probante que le natif de Troyes était effectivement allé chercher sur la pelouse des Canaris. « On était venus pour l’emporter donc c’est une bonne chose », a déclaré le coach de 56 ans après la rencontre. Le technicien du RC Strasbourg a ensuite livré son analyse du match en insistant sur le respect scrupuleux des consignes par ses joueurs. Des joueurs pour qui il s’est dit « très content » et « qui se sont investis à 100% ». « C’est une belle récompense pour eux. Quand ils nous font plaisir, il faut les féliciter », s’est également réjoui l’ancien coach d’Amiens SC.

Le coach salue la patience de Marc Keller

Dans le dur depuis le début de la saison, Thierry Laurey avait été mis sous pression, mais Marc Keller ne l’avait jamais lâché. Profitant de cette brillante victoire à Nantes, l'entraîneur du RC Strasbourg a tenu à remercier son président pour sa patience, sa confiance et son soutien, même lors des passes les plus compliquées de l'écurie strasbourgeoise. « Il y a des dirigeants qui paniquent et d'autres qui font confiance. Moi, j'ai la chance d'en avoir un qui fait confiance », a-t-il confié à la fin du match.













Par JOËL