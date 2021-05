PSG Mercato : 35M€, Tottenham prêt à dire « oui » au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 26 mai 2021 à 03:15

Le PSG va devoir se renforcer cet été s’il compte convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat qui arrive à expiration le 30 juin 2022. Tottenham serait prêt à céder l’une de ses stars ciblées par les recruteurs du club de la capitale.

Mercato : Dele Alli poussé au PSG par Tottenham ?

« Ce qui permettrait de rester ? Tout le monde sait que j’ai une profonde attache pour le club. Quand je suis arrivé, je ne suis personne. Je suis une promesse. Le club m’a mis à l’aise, il m’a donné de la confiance. Peut-être plus que je le méritais (…) Après, je veux être dans un endroit où je sens que je peux vraiment gagner, avec un projet solide autour de moi. C’est le plus important. Je mange football, je vis football, le projet sportif est primordial (…) Mais il faut sentir que l’on part avec une équipe pour faire quelque chose (…) On discute avec le club. On est très clair avec le club. On va faire les choses comme il le faut. », voilà ce que répondait Kylian Mbappé à une question sur son avenir.

Lors de la remise de son trophée UNFP du meilleur joueur de la saison en Ligue 1, Kylian Mbappé a été très clair concernant le futur : il veut évoluer dans une équipe capable de gagner la Ligue des Champions. Les dirigeants du Paris Saint-Germain, qui ne veulent pas le voir partir au Real Madrid, sont donc prêts à consentir d’énormes efforts pour « d’améliorer » l’effectif de l’ entraîneur Mauricio Pochettino. D’ailleurs, le journaliste italien Fabrizio Romano, qui s’est exprimé sur CBS, assure ce mardi que Nasser Al-Khelaïfi n’a pas oublié Dele Alli que le PSG a raté de peu l’hiver passé.

Mauricio Pochettino veut absolument avoir son ancien protégé dans son effectif la saison prochaine et les dirigeants parisiens sont prêts à tout mettre en oeuvre pour recruter le milieu de terrain offensif de Tottenham cet été. Cela tombe puisque le club anglais serait aujourd’hui disposé à négocier un transfert de son joueur de 25 ans.

Dele All au PSG la saison prochaine ?

Malgré un contrat courant jusqu’en 2024, Dele Alli peut quitter Tottenham pour rejoindre le Paris Saint-Germain cet été. À quelques semaines de l’ouverture du mercato estival, l’international anglais est carrément poussé vers la sortie par les Spurs. En effet, le média britannique Football Insiders, révèle que la direction du club londonien est désormais prête à écouter les offres pour Dele Alli.

Si l’hiver dernier, Daniel Levy avait refusé de le céder au PSG parce que Nasser Al-Khelaïfi refusait de payer 4 millions d’euros pour son prêt. Le président du club où évoluent Serge Aurier et Lucas Moura est désormais prêt à négocier un transfert de Dele Alli. Toujours selon la même source, Daniel Levy espère encaisser un chèque de 35 millions d’euros dans cette affaire. Une somme largement dans les cordes du PSG.

Affaire à suivre donc…