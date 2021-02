PSG Mercato : Encore un appel du pied de Dele Alli à Paris

Publié le 18 février 2021 à 15:20

Le dossier du transfert de Dele Alli au PSG n’est pas totalement refermé. Il devrait se réchauffer à l’été. Et le joueur a envoyé un signal dans ce sens à son ancien entraîneur Mauricio Pochettino.

PSG : Dele Alli ensence Mauricio Pochettino

Longtemps annoncé au PSG, Dele Alli est finalement resté à Tottenham à la fermeture du mercato de l’hiver dernier. En manque de temps de jeu sous les ordres de José Mourinho, il souhaitait pourtant se relancer en Ligue 1, mais il a été bloqué par le président des Spurs, Daniel Levy. À quatre mois de l’ouverture du marché des transferts de l’été 2021, le milieu offensif a envoyé un message à son ancien entraîneur Mauricio Pochettino, par ailleurs nouveau coach du Paris Saint-Germain. Cela, quelques jours après la victoire historique des Parisiens sur le FC Barcelone de Lionel Messi, au Camp Nou (4-1).

« J'ai eu beaucoup de chance d'avoir un manager comme Mauricio Pochettino. C’était un type incroyable et très expérimenté. Il m'attirait si je faisais des bêtises et me parlait. Pas comme un père, mais avec ce genre d’ambiance », a témoigné Dele Alli dans un nouvel épisode du podcast PlayOn de la FIFA, publié ce jeudi. Évidemment, l’enregistrement a été fait avant le succès du PSG sur le Barça, mardi, mais la déclaration de l’international anglais dévoile sans doute son envie de rejouer sous les ordres du nouvel entraîneur du Paris SG.

L'Anglais au Paris SG pour gagner des titres ?

Il a également dévoilé son ambition, dans ses confidences à la source. « J’ai envie de faire une grande carrière. C’est mon objectif... Je veux commencer à gagner des titres et vivre de grands moments », a déclaré le joueur de 24 ans. Évidemment, si Dele Alli veut gagner des titres comme il l'a indiqué, ce ne serait pas avec Tottenham qui est en grande difficulté en Premier League et a peu de chance de gagner la Ligue des Champions, face à la forte concurrence des grosses écuries européennes. Vu sous cet angle, le propos du joueur laisse penser à un nouveau gros clin d’oeil à Mauricio Pochettino et au PSG. Pour rappel, Dele Alli est sous contrat avec le club londonien jusqu’en juin 2024 et son coût sur le marché des transferts est estimé à 38 M€.













Par ALEXIS