LOSC Mercato : Un nouveau nom pour remplacer Galtier à Lille

Publié par ALEXIS le 27 mai 2021 à 20:00

Le LOSC cherche le successeur de Christophe Galtier parti du club après le titre de champion de France. Libéré par l’OL, Rudi Garcia est disponible. À l’étranger, un nom inattendu vient d'éclore, ce jeudi.

LOSC : Fatih Terim à la place de Galtier ?

Qui pour remplacer Christophe Galtier sur le banc de touche du LOSC ? Rudi Garcia ? Ce premier a quitté l’Olympique Lyonnais à l’issue de son contrat et cherche un nouveau projet. L’entraîneur de 57 ans connaît bien le club nordiste. Il y a évolué en tant que joueur entre 1983 et 1988, puis a été le coach des Dogues entre 2008 et 2013. C’est évidemment sous ses ordres que Lille OSC a remporté le titre de champion de France en 2011 avec la génération Eden Hazard, Rio Mavuba, Moussa Sow, Adil Rami, Mickaël Landreau…

Ce jeudi, Fotomaç apprend que Fatih Terim est ciblé par Olivier Létang. Le média turc va plus loin et annonce une rencontre entre le coach turc et les dirigeants du LOSC, dans les prochaines heures. Évidemment, en vue du poste laissé libre par Christophe Galtier. Le coach turc est au Galatasaray jusqu’en juin, mais la présence de ses compatriotes Burak Yilmaz (attaquant), Yusuf Yazici (milieu offensif) ou encore Zeki Çelik (défenseur) au sein de l’équipe de Lille pourrait être un atout.

Qui est Fatih Terim ?

Fatih Terim est un ancien défenseur international turc reconverti en entraîneur depuis 1987. Il a dirigé trois clubs dans son pays natal : Ankaragücü, Göztepe SK et Galatasaray à quatre reprises. Il a également été sélectionneur des espoirs, puis de l’équipe A de Turquie. Entre 2000 et 2001, le technicien a dirigé la Fiorentina et l’AC Milan en Serie A. Revenu à Galatasaray en 2017, Fatih Terim est en fin de contrat le 30 juin 2021 avec les Cimbom.