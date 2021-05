LOSC Mercato : Burak Yilmaz a tranché pour son avenir à Lille

Publié par Ange A. le 07 mai 2021 à 07:00

Recruté en tant que joueur libre l’été dernier, Burak Yilmaz réalise une saison satisfaisante avec le LOSC. Ces derniers jours, une rumeur venue de Turquie l’annonçait partant de Lille. Avant le derby contre le RC Lens, l’attaquant de 35 ans a mis les choses au clair au sujet de son avenir.

Burak Yilmaz déjà sur le départ au LOSC, sa réponse cash

Habitué à recruter des joueurs prometteurs, le Lille OSC a surpris son monde l’été dernier en signant Burak Yilmaz. L’attaquant de 35 ans a rompu son contrat avec Besiktas pour rejoindre le LOSC en tant que joueur libre. Alors qu’il est sous contrat avec Lille jusqu’en 2022, le buteur turc a vu son nom associer à Fenerbahçe ces derniers jours. Présent en conférence de presse, l’intéressé a tenu à couper court concernant un retour en Turquie lors du prochain mercato. « J’ai un contrat de deux ans. Qu’on termine premier ou deuxième, on aura fait une très belle année. J’ai encore un an de contrat, je suis là », a tranché Yilmaz devant les journalistes.

Un joli coup à zéro euro pour Lille

Pour sa première année avec le Lille OSC, Burak Yilmaz est proche de décrocher le titre de champion de France. Le LOSC est l’actuel leader de Ligue 1 Conforama alors qu’il reste 3 journées à disputer. Au niveau individuel, le joueur de 35 ans répond largement aux attentes placées en lui. Avec ses 15 buts et 5 passes décisives, il est le Dogue le plus décisif cette saison. Reste plus qu’à conclure cette première saison dans le Nord en toute beauté. Le Turc est d’ailleurs en grande forme sur cette fin de saison. Avant le derby contre le RC Lens ce vendredi à Bollaert, Yilmaz reste sur quatre réalisations en autant de rencontres et une passe décisive.