ASSE Mercato : Les Verts tentés par une pépite de Ligue 2 ?

Publié par Ange A. le 29 mai 2021 à 09:30

Avec le départ à venir de Pape Abou Cissé, l’AS Saint-Étienne doit se trouver un nouveau défenseur central. L’ ASSE suivrait un jeune défenseur de Ligue 2 aux dernières nouvelles.

ASSE Transfert : Le remplaçant de Cissé déniché en Ligue 2 ?

Fébrile lors de la première moitié de saison, l’AS Saint-Étienne a affiché une certaine solidité pour finir par assurer son maintien. Claude Puel a déniché la perle rare en recrutant Pape Abou Cissé en provenance de l’Olympiakos. Seulement le défenseur central prêté à l’ ASSE avec option d’achat ne devrait pas poursuivre l’aventure dans le Forez. La faute à son grec qui se montre exigeant au sujet de l’indemnité de transfert. Le champion de Grèce réclame 13 millions d’euros pour céder son international sénégalais (4 sélections/1 but) à Saint-Étienne. À l’approche de l’ouverture officielle du mercato estival, la direction stéphanoise prospecte déjà en vue de compenser le départ de Cissé. Les Verts suivraient notamment un jeune de Ligue 2.

Saint-Étienne dans la course pour Ismaël Doukouré

Sociétaire de Valenciennes, Ismaël Doukouré serait dans le viseur de l’AS Saint-Étienne. Mais l’ ASSE aura fort à faire pour convaincre le défenseur de 17 ans. Sous contrat avec le club nordiste jusqu’en 2023, le natif de Lille n’est pas certain d’aller au bout de son bail avec le VAFC. Outre Sainté, Foot Mercato indique que le jeune défenseur est suivi par plusieurs écuries de Ligue 1 et même étrangères. Le RC Lens et le RC Strasbourg auraient également des vues sur Doukouré à en croire le site spécialisé. La Voix du Nord assure pour sa part que plusieurs cadors européens suivent le Valenciennois. Des cadors de Serie A, des clubs de Bundesliga, Everton et même le FC Barcelone suivraient aussi la pépite de Valenciennes. Avec une telle concurrence, le pensionnaire de Ligue 2 est assuré d’empocher un joli chèque cet été.