OM Mercato : Importante révélation sur le recrutement estival !!

Publié par JEAN-LUC D le 29 mai 2021 à 22:06

Pablo Longoria veut mettre une équipe compétitive à la disposition Jorge Sampaoli pour la saison prochaine. Le président de l’ OM attend d’ailleurs l’ouverture officielle du mercato estival pour passer à l’action. Pendant ce temps, une importante révélation sur les intentions des dirigeants marseillais vient de tomber.

OM : Les moyens financiers connus ?

À quelques jours de l’ouverture du mercato estival, les langues se délient sur ce que compte faire l’Olympique de Marseille. En effet, selon le journaliste de RMC, Mohamed Bouhafsi, Frank McCourt a l’intention d’injecter de l’argent dans les caisses du club olympien afin de permettre à Pablo Longoria d’avoir une plus large marge de manœuvre durant la période de recrutement.

« McCourt a envie de remettre de l’argent pour relancer le club. Il va remettre au pot et il y aura aussi des ventes avec Kamara et Caleta-Car. Benedetto, Thauvin et Germain qui partent, la masse salariale et les amortissements descendent, et cela va permettre à l’ OM de faire des choses intéressantes. Sur les montants, c’est entre 60 et 80 ME, et il y a beaucoup de supporters, à Bordeaux et à Saint-Étienne, qui aimeraient avoir Frank McCourt », a confié Bouhafsi sur le Live Twitch de Philousport.

McCourt devrait donc décaisser 80 millions d’euros pour que Longoria puisse avoir les moyens de ses ambitions cet été.

Mercato - OM : McCourt et Longoria préparent un mercato de folie

Selon La Provence, Pablo Longoria a déjà ciblé ses priorités pour le prochain mercato et elles sont nombreuses. Le président de l’OM rechercherait un gardien capable de remplacer Steve Mandanda, un latéral droit et gauche, un milieu défensif, deux relayeurs, deux attaquants excentrés et un avant-centre. Et comme à son habitude, le dirigeant espagnol a déjà activé énormément de pistes.

« Longoria, je sais comment il fonctionne. Il lance 10 appels, 10 offres un peu partout sur des joueurs qui lui plaisent bien évidemment, et après il voit comment ça mord. Il tente des coups de poker, des négociations », a confié le journaliste sportif.

Le confrère ajoute ensuite : « c’est un mercato qui s’annonce intéressant, même passionnant. J’ai l’impression que Pablo Longoria qui connait bien football manager est en train de jouer. Il se régale, il a l’expérience du marché italien et espagnol. 8 joueurs qui partent et 8 qui arrivent, il s’en fout complètement. Ça ne lui fait pas peur. Il est passionné et passionnant. Il vit à Marseille sans sa famille. Il ne pense qu’à l’OM, comme Sampaoli. Ils veulent construire quelque chose. »

L’été s’annonce donc chaud du côté de la Canebière.