Mercato ASSE : Sainté lutte Enis Destan avec le LOSC et Bordeaux

Publié par Gary SLM le 30 mai 2021 à 17:42

Le mercato de l’ ASSE s’annonce difficile. Claude Puel s’est positionné sur Enis Destan, le buteur turc de 18 ans, également ciblé par le LOSC et les Girondins de Bordeaux.

Mercato ASSE : Enis Destan, prochain buteur de Puel ?

Club mis sur le marché, l’AS Saint-Étienne va avoir du mal à convaincre des joueurs importants de rejoindre ses rangs. Claude Puel fait pour l’instant fi de cette situation puisqu’il est annoncé sur cette cible prisée en Turquie. Ainsi, le jeune Enis Destan d’Altinordu, club de seconde division de ce pays, serait dans son viseur pour le marché des transferts qui va bientôt ouvrir ses portes.

Cette information émane de Ertan Suzgun, journaliste TV et reporter Turc. Selon lui, ce jeune espoir du football de son pays plait énormément à des clubs de Ligue 1. Il a aussi cité un intérêt du champion de France de football, le LOSC, pour ce même joueur. Et une autre formation française serait aussi sur le coup. Les Girondins de Bordeaux, dont il est question, ont les mêmes difficultés que les Verts. Le club est aussi sur le marché et ses dirigeants actuels attendent une décision du tribunal d’ici la mi-juin 2021 avant de véritablement lancer leur mercato.

Quel prix pour le transfert de Enis Destan ?

Ce joueur a un prix que ses différents courtisans devront payer. C’est 5 millions d’euros qui seraient réclamés pour son transfert bien qu’il soit estimé qu’à 900k euros par le site Transfermarkt. Le buteur sort d’une excellente saison 2021 lors de laquelle il a inscrit 14 buts en 30 matches.

L’ ASSE, malgré sa situation jugée difficile, pourrait être tentée de satisfaire les exigences de l’Altınordu FK, le club du joueur. Outre les trois clubs avancés, l’OGC Nice est aussi intéressé par Enis Destan. Les aiglons refuseraient cependant de payer un montant supérieur à 3 millions d’euros pour ce joueur, d’après des médias turcs. Le jeune buteur est pour sa part disposé à rejoindre un club d’un championnat plus relevé afin de mettre en avant ses qualités.