OGC Nice Mercato : Galtier au Gym avec un ancien du LOSC ?

Publié par ALEXIS le 29 mai 2021 à 00:00

Christophe Galtier est en train de boucler les derniers détails avant sa signature à l’ OGC Nice. Alors qu’il n’a pas encore signé avec le club azuréen, la rumeur du mercato annonce déjà une première recrue dans ses valises.

OGC Nice : Loïc Rémy dans les bagages de Galtier ?

Sauf retournement de dernière minute, Christophe Galtier devrait s’engager avec l’ OGC Nice. Le coach champion de France 2021 pourrait débarquer sur la Côte d’Azur avec Loïc Rémy dans ses bagages. L’entraîneur annoncé sur le banc de touche du Gym a eu l’attaquant de 34 ans sous ses ordres au LOSC pendant deux saisons (2018-2020). Selon les indiscrétions de RMC Sport, l’ancien Tricolore « a déjà échangé avec Christophe Galtier au sujet d'une possible arrivée à Nice ». La source annonce une rencontre décisive avec la direction des Aiglons « dans les prochaines semaines, afin d’évoquer la possibilité d'un retour » de l'avant-centre sur la Côte d'Azur.

Protégé de Galtier, mais aussi ex-Niçois

Loïc Rémy n’a pas seulement l’avantage d’avoir joué sous les ordres de Christophe Galtier, il est également un ancien joueur de l’ OGC Nice. Il a défendu les couleurs niçoises entre 2008 et 2010, après avoir quitté l’OL. Il avait disputé 75 matchs avec les Aiglons, pour 30 buts marqués et 8 passes décisives offertes. Au Lille OSC, l’avant-centre avait joué 59 matchs sous la direction de Galtier et avait inscrit 21 buts. Depuis août 2020, Loïc Rémy appartient au club turc Caykur Rizespor. Il est sous contrat en Turquie jusqu’en juin 2022. Son coût sur le marché des transferts est estimé à seulement 750 000 €.