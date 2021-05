LOSC Mercato : Claudio Ranieri à la place de Galtier ?

Publié par ALEXIS le 31 mai 2021 à 16:30

Un nouveau nom vient de s’ajouter sur la liste du LOSC pour le poste d’entraîneur. Il s’agit de Claudio Ranieri cité parmi les probables successeurs de Christophe Galtier. Champion de France 2021, ce dernier est proche de signer à l’OGC Nice.

LOSC : La piste Claudio Ranieri étudiée par Lille

Plusieurs noms circulent au LOSC pour remplacer Christophe Galtier annoncé à l’OGC Nice. Après Lucien Favre, Patrick Vieira, Laurent Blanc et Fatih Terim, c’est le nom de Claudio Ranieri qui est associé au club azuréen. Selon les informations de Foot Mercato, le profil du technicien italien est à l’étude au sein de la direction de Lille OSC. Parti librement de la Sampdoria à l’issue de la saison 2020-2021 en Serie A, le coach de 69 ans est intéressé pour retourner en Ligue 1. « Il a fait part de son intérêt pour le projet lillois », a indiqué la source.

Rappelons que Claudio Ranieri a entraîné l’AS Monaco (2012-2014) et le FC Nantes (2017-2018). Il connaît donc bien le championnat de France. Lors de son passage chez les Canaris, l'Italien avait bénéficié d'une dérogation spéciale de l’Unecatef (Union nationale des entraîneurs et cadres techniques du football français) pour officier en L1. À presque 70 ans, "le Mister" aura encore besoin de l’autorisation dudit syndicat au cas où il trouve un accord avec le LOSC, en raison de son âge au-dessus de la limite de 65 ans.

19 clubs entraînés en 35 ans de carrière

Claudio Ranieri a entraîné 19 clubs différents en 35 ans de carrière entre 1986 et 2021. En dehors du club de Gênes, il a entraîné Cagliari, le SSC Naples, la Fiorentina, Parme, la Juventus, l'AS Rome et l'Inter Milan, dans son pays natal. En Espagne, il a coaché le FC Valence et l'Atlético de Madrid. En Angleterre, le coach, dont le profil est en réflexion au LOSC, a été le manager de Chelsea, de Leicester City et de Fulham FC. Il avait remporté, à la surprise générale, le titre de champion de Premier Ligue en 2016 avec les Foxes.