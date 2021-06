FC Nantes : Attaqué par les supporters, Kita défendu par un proche

Publié par ALEXIS le 01 juin 2021 à 17:00

Bras droit du président du FC Nantes, Mogi Bayat est monté au créneau pour défendre son mentor en proie à une fronde des supporters ultras du club. Il tire sur ces derniers et envoie un gros tacle à Mickaël Landreau, ancien Nantais et détracteur de la gestion des Kita.

FC Nantes : Bayat juge l'acte des supporters « scandaleux »

Agent de joueurs, Mogi Bayat est l’actuel directeur sportif officieux du FC Nantes. Il a été choqué par l’intrusion d’un groupe de supporters au Stade de la Beaujoire, dimanche dernier, lors du match retour des barrages contre le Toulouse FC (0-1). Ces derniers ont agressé des membres du personnel du FCN qui célébraient le maintien de leur équipe en Ligue 1. Le dirigeant des Canaris a condamné sévèrement l’acte des fans des Canaris, qui réclament le départ de Waldemar Kita.

« Ce qu’il s’est passé la semaine dernière est un scandale !!! C’est une honte inadmissible. Un groupe de personnes a manifesté et a fait la promotion d’une incitation à la haine, de manière virulente et publique. Quoi de plus virulent et hallucinant dans la société de 2021, que de vouloir la mort de quelqu’un ou de quelque chose », a-t-il martelé dans Ouest France. Mogi Bayat ne décolère pas ! « On est des professionnels du football… Il y a des règles de fonctionnement. On est dans un pays de droit […] On est à Nantes et à un moment donné, tout le monde va devoir respecter les règles et redescendre sur terre », a-t-il indiqué ensuite.

Landreau recadré par le bras droit de Kita

Après son message cinglant aux supporters du FC Nantes, Mogi Bayat a répondu à Mickaël Landreau, l’un des détracteurs de Waldemar Kita sur sa gestion. « L’avis de monsieur Landreau sur le fonctionnement du club ne m’importe pas beaucoup… Son avis, je ne le lis même pas, ça ne m’intéresse pas. Je suis régulièrement en contact avec d’anciens joueurs du FC Nantes et leur avis est ultra-positif sur les Kita, aussi bien le père (Waldemar) que le fils (Franck) », a glissé le responsable des Jaune et Vert.