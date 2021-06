PSG Mercato : Roma, Mourinho veut débarquer un gardien du PSG

Publié par Timothy le 01 juin 2021 à 16:30

José Mourinho prendra les rênes de l' AS Roma la saison prochaine. Pour son retour en Italie, le coach portugais souhaite recruter un international français sous contrat au PSG.

Après avoir été limogé de Tottenham en avril dernier, José Mourinho s'est rapidement trouvé un nouveau club, répondant au nom de l'AS Roma. Le coach portugais va en devenir l’entraîneur dès la saison prochaine. C’est son deuxième club en Italie après un succès avec l’Inter Milan où il a empoché une Ligue des Champions en 2010.

PSG Mercato : Areola pisté par l'AS Roma

The Special One souhaite attirer un international français au poste de gardien de but. Prêté par le PSG à Fulham, Alphonse Areola pourrait bien faire ses valises et s'installer en Italie. En concurrence directe avec Keylor Navas au PSG, prolongé jusqu'en 2024, le gardien français veut à tout prix relancer sa carrière et rompre avec des prêts successifs. Lui, qui n'a pas été sélectionné par Didier Deschamps pour l’Euro 2021, Mike Maignan ayant été préféré.

Selon des informations de La Gazzetta dello Sport, le gardien du Paris Saint-Germain pourrait rebondir en Serie A. José Mourinho et le directeur sportif de l'AS Roma ne seraient pas insensibles au profil de l’international français, passé par le Real Madrid. Sous contrat jusqu’en 2023 avec le Paris SG, Alphonse Areola risque de ne pas être conservé par Fulham. De plus, il n’entre toujours pas dans les plans de son club formateur. Cette saison, avec Fulham, il a disputé 37 matchs sur 38 journées en Premier League.