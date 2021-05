PSG Mercato : Un portier proche de rejoindre Mourinho cet été

Publié par Ange A. le 27 mai 2021 à 07:30

Nouveau club de José Mourinho, l’AS Roma pourrait recruter au Paris Saint-Germain cet été. La presse italienne révèle un intérêt du club de la capitale italienne pour un portier du PSG.

José Mourinho proche d’un coup au PSG

José Mourinho ne sera resté hors service que quelques semaines. Limogé de Tottenham en avril, le technicien portugais a été nommé entraîneur de l’AS Roma le 4 mai. L’ancien coach des Spurs prépare déjà son effectif pour la saison à venir. Aux dernières nouvelles, le Special One pourrait notamment frapper un coup du côté du Paris Saint-Germain. Le Corriere dello Sport révèle en effet un intérêt de la Louve pour Alphonse Areola. Le portier de 28 ans était prêté avec option d’achat à Fulham. Mais avec la relégation des Cottagers en Championship, le champion du monde devrait quitter le club londonien. Le journal italien assure d’ailleurs qu’il serait intéressé par un challenge en Italie. Il pourrait alors s’agir du troisième championnat qu’il découvre après la Ligue 1 et la Liga.

Vers un nouveau départ d’Areola de Paris ?

Loin d’être un indispensable au Paris Saint-Germain depuis ses débuts, Alphonse Areola pourrait de nouveau quitter son club formateur cet été. Avec la concurrence entre Navas et Rico, il n’a que très peu de chance de disposer du temps de jeu avec le PSG. D’après le journal transalpin, la Roma voudrait s’attacher les services du titi parisien dans le cadre d’un prêt avec option d’achat obligatoire. Laquelle s’élèverait à 10 millions d’euros. Le pensionnaire de Serie A proposerait également un salaire annuel estimé à 4,5 millions d’euros au Parisien. Reste maintenant à savoir si le club italien passera à l’offensive pour trouver un accord. Outre la piste Areola, la Roma creuserait également celle menant au Portugais Rui Patricio. Il ne reste qu’une année de contrat au portier de 33 ans avec Wolverhampton.