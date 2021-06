PSG Mercato : Real, Kimpembe lâche un gros indice pour Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 01 juin 2021 à 19:45

En négociations avec le PSG en vue d’une prolongation de son contrat qui expire le 30 juin 2022, Kylian Mbappé est toujours dans les plans du Real Madrid pour cet été. Actuellement présent en sélection avec son coéquipier parisien, Presnel Kimpembe s’est prononcé sur son avenir.

Kimpembe : « Kylian Mbappé sera Parisien »

À un an de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n’a pas encore annoncé sa décision concernant son avenir. Une situation idéale pour les médias espagnols qui le voient déjà au Real Madrid d’ici la fin du mercato estival. Du côté de la capitale française, les dirigeants du PSG ne comptent pas laisser filer leur attaquant de 22 ans et multiplient les offensives afin de le convaincre de renouveler son engagement comme son ami Neymar qui est désormais lié au club jusqu’en 2025.

Alors que la situation de son coéquipier alimente toutes les conversations, Presnel Kimpembe a bien voulu donner son avis sur le sujet. Et le défenseur central du Paris SG croit savoir où l’ancien avant-centre de l’AS Monaco va jouer la saison prochaine.

« L’avenir de Kylian Mbappé ? Il faut lui demander. Mais je ne m’inquiète pas pour ça, je pense que Kylian est un grand garçon et qu’il prendra la bonne décision, en tout cas je l’espère du fond du cœur. Il sera Parisien », a déclaré l’international français de 25 ans, lundi, dans des propos accordés à l’AFP. De son côté, le buteur natif de Bondy est toujours en pleine réflexion et a fixé ses premières exigences aux décideurs parisiens.

Mercato PSG : Mbappé veut des garanties sportives

D’après les révélations du journaliste italien, Fabrizio Romano, Mbappé réclame un salaire revalorisé de 18 à 25 millions d’euros annuels, malgré la situation économique liée au Covid-19. Outre l’aspect financier, le protégé de l'entraîneur Mauricio Pochettino veut avant tout avoir des garanties sportives sur le projet du club et être fixé sur la situation de son entraîneur de plus en plus annoncé sur le départ cet été.

Affaire à suivre donc…