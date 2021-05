Real MadridMercato: Plusieurs cadres sur le départ dès cet été

Publié par Melvin le 08 mai 2021 à 12:19

En course pour remporter un 35ème titre de champion d'Espagne, le Real Madrid devrait changer de cycle lors du prochain mercato estival. Si l'avenir de Zinedine Zidane reste toujours en suspens, celui de certains cadres semble déjà fixé.

Marcelo sur le départ, la balle est dans le camp de Sergio Ramos

À un an de la fin de son contrat, le latéral gauche Brésilien Marcelo est plus que jamais sur le départ. En effet, selon le journal AS, Florentino Perez a indiqué la porte de la sortie au natif de Rio de Janeiro. Une véritable bombe tant le latéral de la Seleção fait partie des anciens du club madrilène. Arrivée en 2006 au sein de la Casa Blanca, Marcelo a tout gagné avec la tunique Blanche. Cependant, cette saison, le défenseur brésilien est bien en deçà de ces prestations habituelles, ce qui conduit le président du Real de Madrid à vouloir s'en séparer.

Autre dossier sensible, celui de Sergio Ramos. Le défenseur madrilène n'a toujours pas prolongé son contrat alors que ce dernier se termine à l'issue de la saison. Si le natif de Camas et Florentino Perez sont tombés d'accord sur le salaire, la durée de contrat proposée par le clan Ramos coince auprès du président du Real de Madrid. Le joueur espagnol souhaiterait prolonger son bail de deux ans supplémentaires alors que le club madrilène lui propose une seule année. Le PSG et Manchester City sont à l'affut pour récupérer le capitaine de la maison blanche.

Le Real veut opérer un important dégraissage

Outre la question de l'avenir de ces cadres, le club entraîné par Zinédine Zidane va tenter de se débarrasser de ses joueurs jugés indésirables. Premier sur la liste, Luka Jovic. L'attaquant serbe prêté cette saison à l'Eintracht Francfort ne sera pas retenu par le club madrilène malgré une très bonne saison avec le club Allemand. Autre attaquant sur le départ, Mariano Diaz. L'ancien buteur de l'Olympique Lyonnais n'a jamais vraiment été considéré par le Real Madrid comme un joueur indispensable. En plus des deux buteurs, Alvaro Odriozola ainsi que Isco sont sur le départ. Le Real cherchera à obtenir un peu moins de 250 millions d'euros grâce à ses indésirables. Une somme utile pour effectuer des grandes manœuvres du mercato estival.