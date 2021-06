OM Mercato : Une cible en Premier League pour l'après-Payet

Publié par Ange A. le 04 juin 2021 à 09:00

Recruter des renforts pour son entrejeu sera l’une des priorités de l’Olympique de Marseille cet été. À ce titre, l’ OM lorgne une piste en Premier League. Laquelle devrait s’inscrire dans la rotation voire succéder au vieillissant Dimitri Payet.

L’ OM sur un Argentin en Premier League

Qualifié pour la prochaine édition de la Ligue Europa, l’Olympique de Marseille doit renforcer ses rangs cet été. Avec la vague de départs annoncée à l’ OM, la direction du club phocéen doit en effet signer quelques recrues lors de la fenêtre des transferts estivale. Pour ce mercato estival, le milieu de terrain se révèle le véritable chantier de Pablo Longoria. Gerson (Flamengo), Matthéo Guendouzi (Arsenal) et Thiago Almada (Vélez Sarsfield) sont notamment annoncés au Vélodrome. Un nouveau nom vient de s’ajouter à la liste des cibles du club provençal. Foot Mercato révèle un intérêt de Marseille pour Manuel Lanzini. Âgé de 28 ans, le polyvalent milieu offensif argentin évolue à West Ham United.

Lanzini, un vrai coup à jouer pour Marseille

Sociétaire des Hammers depuis 2016, Manuel Lanzini n’est plus un indispensable aux yeux de David Moyes. L’international argentin (5 sélections/1 but) a vu son temps de jeu s’amenuiser considérablement lors du dernier exercice. Il a disputé 23 matchs, dont 10 en tant que titulaire, pour un but et trois passes décisives. Alors que son contrat court jusqu’en juin 2023, Lanzini pourrait faire ses valises cet été contre 10 millions d’euros, sa valeur sur Transfermarkt. Le média en ligne révèle que le joueur ne serait pas insensible à l’intérêt de l’ OM. Il se serait même renseigné auprès de ses coéquipiers francophones sur le nonuple champion de France. Pour la même source, Jorge Sampaoli voit en son compatriote une doublure, voire un successeur à Dimitri Payet. Au vu des échéances à venir, le milieu marseillais de 34 ans pourrait manquer de rythme et avoir besoin de souffler. D’où la nécessité de lui trouver un remplaçant.