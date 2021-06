OM Mercato : Juventus, ça sent bon pour Arkadiusz Milik

Publié par Ange A. le 04 juin 2021 à 06:30

Recruté dans le cadre d’un prêt de 18 mois avec option d’achat, Arkadiusz Milik est annoncé sur le départ à l’OM. Le nom du goléador polonais est associé avec insistance à la Juventus de Turin. Mais les Bianconeri ne devraient pas avancer de pion cet été à en croire la presse italienne.

Arkadiusz Milik parti pour rester à Marseille ?

Avec ses 10 réalisations (et une passe décisive), Arkadiusz Milik a terminé co-meilleur buteur de l’Olympique de Marseille la saison dernière. Rangé au placard à Naples par Gennaro Gattuso, l’avant-centre de 27 ans a connu une véritable cure de jouvence à l’OM. Au vu de ses prestations en seulement 16 apparitions sous le maillot marseillais, le Polonais (59 sélections/15 buts) est courtisé en Italie. Un intérêt de la Juventus de Turin revient d’ailleurs avec insistance. Mais pour le journaliste italien Pietro Lazzareni, la Vieille Dame, bien qu’intéressée, ne passera pas à l’action cet été. Interrogé par Le Phocéen, le journaliste de TuttoMercatoweb indique que l’avant-centre est bien parti pour rester Marseillais la saison prochaine.

Les raisons de la volte-face de la Juventus

Pour la source italienne, la Juventus de Turin a d’autres priorités pour sa reconstruction. Le club du Piémont souhaite conserver Alvaro Morata prêté la saison dernière par l’Atlético Madrid. L’attaquant espagnol, convoqué pour l’Euro 2020, a terminé la saison avec 20 buts et 12 passes décisives en 44 apparitions. De même, le journaliste doute que le buteur de l’Olympique de Marseille entre dans les plans de Massimiliano Allegri, le nouveau coach des Bianconeri. « Les rumeurs sur Milik à la Juve, c’est normal. Mais ce n’est pas parce qu’il a intéressé la Juve dans le passé que c’est forcément encore le cas aujourd’hui. D’ailleurs, leur dossier prioritaire est de conserver Alvaro Morata, et surtout de savoir ce que veut faire Allegri. Je pense qu’on fait beaucoup de bruit pour pas grand-chose et je ne crois pas que la Juve va bouger pour l’instant. C’est beaucoup trop tôt », a assuré pour sa part Andrea Losapio.