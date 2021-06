OM Mercato : Longoria tient déjà le successeur de Kamara !

Publié par JEAN-LUC D le 04 juin 2021 à 19:30

Sauf énorme revirement de situation, Boubacar Kamara va quitter l’ OM à la faveur du mercato estival qui s’ouvre le 9 juin à minuit. Pour le remplacer au sein de l’effectif de Jorge Sampaoli, l’Olympique de Marseille dispose déjà d’une solution en interne.

OM : Pape Gueye pour remplacer Boubacar Kamara ?

À un an de la fin de son contrat, Boubacar Kamara ne semble pas enchanté à l’idée de prolonger avec l’Olympique de Marseille. Pour éviter de le voir s’en aller gratuitement dans douze mois, Pablo Longoria et la direction de l’ OM ont décidé de lui délivrer un bon de sortie cet été en cas d’offre satisfaisante. En attendant, les dirigeants marseillais cherchent déjà à mettre la main sur un nouveau milieu de terrain.

Proche de boucler les arrivées de Gerson (Flamengo) et Mattéo Guendouzi (Arsenal), l’ OM dispose d’une solution en interne avec Pape Gueye, auteur de bonnes prestations cette saison sous le maillot bleu et blanc. Sur le plateau de Football Club de Marseille, Emmanuel Barranguet a plaidé pour le jeune milieu marseillais qui doit encore progresser.

« Gueye ? Je reste sur ma première idée : gentil joueur. Ce n’est pas assez encore. La saison de l’OM n’est pas bonne donc je ne donne pas beaucoup de bonnes notes. C’est un jeu d’équipe et à mon goût, il n’y en aura pas beaucoup qui seront considérés comme bon joueur. Je veux le conserver, construire l’équipe avec lui la saison prochaine parce que Kamara va s’en aller. Il va prendre sa place. J’y crois, je crois qu’il peut mieux faire, donc je fais le prof un peu sévère », a expliqué le journaliste de l’AFP. Un message envoyé à Jorge Sampaoli et aux dirigeants marseillais. Surtout que les lignes bougent de plus en plus autour de Kamara.

Mercato OM : Un nouveau prétendant pour Kamara !

D’après les informations du média italien Spazio Napoli, le SSC Naples vient de s’ajouter à la liste des clubs qui veulent recruter Boubacar Kamara cet été. Le club napolitain cherche un remplaçant à Tiémoué Bakayoko qui va retourner à Chelsea au terme de son prêt. Pour rappel, le PSG et Chelsea sont déjà positionnés pour tenter d’obtenir la signature de Kamara. L’AC Milan, le FC Barcelone, la Juventus Turin, Manchester City et le Bayern Munich sont aussi cités sur ses traces.

Des courtisans de qualité qui ont convaincu l’Olympique de Marseille pour fixer le prix de Kamara à 40 millions d’euros.